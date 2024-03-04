快訊

台積電飆上725元天價繼續抱？ 法人：「1類人」先獲利了結

男子路邊除草離奇倒地...身留「黑色傷痕」非因電擊 竟是遭輪胎擊斃

瑞芳獅子會捐血傳愛 民眾踴躍募集326袋熱血

觀天下／ 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳獅子會和立委廖先翔服務處以及觀天下有線電視公司一同主辦捐血活動，共募集到了326袋的民眾熱血。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳獅子會和立委廖先翔服務處以及觀天下有線電視公司一同主辦捐血活動，共募集到了326袋的民眾熱血。 圖／觀天下有線電視提供

為了緩解血庫缺血情況，由瑞芳獅子會和立委廖先翔服務處以及觀天下有線電視公司一同主辦捐血活動，昨(3)日早上在瑞芳區民廣場吸引了許多民眾一起來挽袖捐熱血，雖然天氣還有點寒冷，但是現場可見有許多民眾不畏寒冷排隊等待捐血，當天活動也一共募集到了326袋的民眾熱血。

當天除了捐血，瑞芳獅子會也招集了瑞芳義消防宣分隊現場教導民眾防震和CPR的知識，以及家扶中心義賣活動，還有血糖檢測注意自己的健康，以及義剪等活動，到處可見排隊景象，參與民眾十分踴躍。

瑞芳獅子會會長陳建華表示，這是瑞芳獅子會每年都會舉辦的捐血活動，希望捐血袋數衝高一點，讓愛心可以擴展出去，讓血庫源源不斷，瑞芳獅子會每年也都會舉辦急難救助和冬令救濟等活動，只要是能幫助到鄉親的活動，獅子會都會持續做下去。

立法委員廖先翔表示，非常感謝來現場捐出熱血的民眾，台灣的社會就是這麼的溫暖，當大家有能力的時候就去付出，那我們的社會一定會越來越好。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，非常開心觀天下第一次來瑞芳辦捐血活動，謝謝鄉親們都能來一起共襄盛舉，觀天下也將持續不斷的舉辦各類型的公益活動。

捐血 獅子會 瑞芳

延伸閱讀

數位身分證政策喊卡 賠償廠商2.8億全民埋單

黃國昌挑戰新北市長是選項 李乾龍：國民黨學不會教訓

民怨機車時速48公里還被按喇叭 廖先翔批新北交通局只想卸責

基隆捷運「清倉」核定 廖先翔喊失望：路線未顧及地方需求

相關新聞

中和建第二納骨塔里長憂祭祖更塞 新北規畫3條免費接駁

中和納骨塔位一位難求，新北殯葬處將興建第二納骨塔，預計增加2.5萬個櫃位、3000個牌位，但當地橫路里長呂星輝憂心，每年...

淡水沙崙海岸被封圍籬 里長陳情要求管理開放

新北市淡水沙崙海岸靠近自行車道旁的入口處，今年二月初在地居民向里長反應發現有工人正在進行圍籬設施建置，引起沙崙里長彭瑀筑不滿經市議員陳偉杰陳情並召開協調會，因沙崙海岸沒有正確的管理單位，因此市議員陳偉杰也要求市府找到認養單位，來維持沙崙海岸的環境品質。

2綠營新北議員配合款掛蛋會補發？ 侯友宜：需經市府整體規畫

新北市長侯友宜今赴中和市民活動中心主持行動治理，被問及民進黨議員戴瑋姍、陳乃瑜議員配合款核撥數掛零，是否補發配合款，侯重...

防洪！北市北投將建第90座抽水站 每秒可排62公噸雨水

台北市計畫將防洪標準從現行每小時78.8毫米提升到88.8毫米，北市水利處規劃2028年前投入約66億元進行防洪工程。水...

買房租屋迅速了解產權 新北房地二類謄本推免註冊服務

住房需求是生活必需，不少人會租房或買房，但若想了解產權狀況，往往要透過繁雜手續，比如臨櫃申請或線上花3至5天審核帳號。新...

射出都更黃金箭 蔣萬安宣布海砂屋575專案33案立即適用

台北市逾30年老舊建物超過7成2，為加速都市更新，台北市長蔣萬安今天再度宣布上任後的都市更新第8箭「高氯離子混凝土建築物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。