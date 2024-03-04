瑞芳獅子會捐血傳愛 民眾踴躍募集326袋熱血

為了緩解血庫缺血情況，由瑞芳獅子會和立委廖先翔服務處以及觀天下有線電視公司一同主辦捐血活動，昨(3)日早上在瑞芳區民廣場吸引了許多民眾一起來挽袖捐熱血，雖然天氣還有點寒冷，但是現場可見有許多民眾不畏寒冷排隊等待捐血，當天活動也一共募集到了326袋的民眾熱血。

當天除了捐血，瑞芳獅子會也招集了瑞芳義消防宣分隊現場教導民眾防震和CPR的知識，以及家扶中心義賣活動，還有血糖檢測注意自己的健康，以及義剪等活動，到處可見排隊景象，參與民眾十分踴躍。

瑞芳獅子會會長陳建華表示，這是瑞芳獅子會每年都會舉辦的捐血活動，希望捐血袋數衝高一點，讓愛心可以擴展出去，讓血庫源源不斷，瑞芳獅子會每年也都會舉辦急難救助和冬令救濟等活動，只要是能幫助到鄉親的活動，獅子會都會持續做下去。

立法委員廖先翔表示，非常感謝來現場捐出熱血的民眾，台灣的社會就是這麼的溫暖，當大家有能力的時候就去付出，那我們的社會一定會越來越好。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，非常開心觀天下第一次來瑞芳辦捐血活動，謝謝鄉親們都能來一起共襄盛舉，觀天下也將持續不斷的舉辦各類型的公益活動。