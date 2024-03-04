2綠營新北議員配合款掛蛋會補發？ 侯友宜：需經市府整體規畫

新北市長侯友宜今赴中和市民活動中心主持行動治理，被問及民進黨議員戴瑋姍、陳乃瑜議員配合款核撥數掛零，是否補發配合款，侯重申，議員每件建議款需經整個市府規畫一起搭配，大家共同攜手往前走。

新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，新北主計處公布下半年核撥統計，大部分議員已達1200萬額度，民進黨議員戴瑋姍、陳乃瑜核撥數卻為零，外界質疑有政治考量。侯今被問及此事，他僅說，議員建議配合款都會配合市政的專業，在各局處討論下，共同攜手往前走。至於是否補發，侯重申每件建議款需經過整個市府規畫搭配進行。

而外界關注2026年國民黨新北市長人選是誰，侯說國民黨人才濟濟，現階段最重要是要跟人民代表、里長一起拚市政、2030新願景，把目標訂好能夠順利完成。另外，新北市議會明將召開臨時會，是否到議會專報，侯說他尊重議會程序委員會的決定。

至於侯上周八里行動治理結束後到渡船頭大啖美食，無獨有偶前行政院長蘇真昌日前也到八里、淡水拍美食，引發聯想。侯說，新北市很美，有時行動治理後，會到附近景點、美食街走走，幫忙各區市政行銷，像今天到中和美食街，華新街、烘爐地等每到假日都很多人，侯分享自己喜歡嘗試異國美食，像是泰國、越南、柬埔寨美食。