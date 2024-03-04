防洪！北市北投將建第90座抽水站 每秒可排62公噸雨水

台北市計畫將防洪標準從現行每小時78.8毫米提升到88.8毫米，北市水利處規劃2028年前投入約66億元進行防洪工程。水利處今表示，將投入19億於北投區興建台北市第90座抽水站「百齡抽水站」，每秒可抽排62公噸雨水，預計2027年完工。

北市水利處表示，該抽水站位在北投區百齡集水區，占地1.6公頃，規劃抽水量為62cms（即每秒可抽排62公噸的雨水），完工後將是北投區抽水量最大的抽水站，相關前期規劃工作已於去年完成，目前正積極進行細部設計工作。

水利處指出，站址東側為農作物區，南側臨五分港溪與對岸的北投垃圾焚化廠及洲美運動公園相望，北側是立賢路及社子大橋。站區內的配置規劃將會考量如何與周邊的農業區、五分港溪、基隆河步道及自行車道系統等相互呼應，成為北市首座結合多功能空間、生態及水文環境的智慧綠建築抽水站。

水利處說，百齡抽水站在建築外觀上將會有別於過往傳統抽水站較為單調的造型，以創新的風格呈現，同時站區的景觀將精心規劃，以融入週邊環境。為實現環境友善的願景，將引入綠能、智慧建築、低碳和減噪等元素。