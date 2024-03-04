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買房租屋迅速了解產權 新北房地二類謄本推免註冊服務

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民眾若臨時有需要，透過網路便可申請地籍謄本。圖／新北地政局提供
民眾若臨時有需要，透過網路便可申請地籍謄本。圖／新北地政局提供

住房需求是生活必需，不少人會租房或買房，但若想了解產權狀況，往往要透過繁雜手續，比如臨櫃申請或線上花3至5天審核帳號。新北地政局表示，近日推出免註冊會員謄本隨查即付服務，民眾透過網路即可立刻申請土地及建物第二類謄本，方便了解相關資訊。

民眾在租房或買房時，往往希望能多了解一些背後資訊，比如房屋有沒有被抵押等產權問題，不過若要臨櫃申請又沒有平日的空閒時間，註冊帳號則需要身分驗證程序3到5個工作天，相當繁瑣。

地政局說明，地政網路電子謄本服務推行近20年，為確保資料安全需先註冊，包含身分驗證程序約需3到5個工作天，為符合現代人即時迅速的需求，北北桃地政資訊網路E點通服務關貿版近日首創非會員申領謄本功能，提供免註冊、免預繳，以自然人憑證或工商憑證登入系統，搭配信用卡付款，即可完成申領謄本的快速服務，大量省去註冊所需時間。

地政局也提醒，非會員方式登入申請電子謄本，系統服務公司會額外收取10元服務費；如需免註冊申請北北桃三縣市以外的地籍謄本，則需使用全國地政電子謄本系統，該系統無提供免會員服務，但可透過憑證登入及購買虛擬點數卡免註冊申請謄本。

地政局補充，為讓使用者更加便捷的使用北北桃E點通免會員申領電子謄本服務，新北不動產愛連網也調整介面，在查詢土地或建物基本資料後，點選專屬連結即可前往北北桃E點通，進而申請電子謄本，透過使用模式的整合，提供快速申領的服務。

若民眾臨時急需申請電子謄本，即起可免註冊會員隨查即付，謄本迅速到手。圖／新北地政局提供
若民眾臨時急需申請電子謄本，即起可免註冊會員隨查即付，謄本迅速到手。圖／新北地政局提供

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