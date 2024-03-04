石綿建材列毒性化學物質 新北：補助民眾清理

新北市環保局表示，石綿建材被公告列管為毒性化學物質，如果市民家中尚有使用老舊石綿建材且有清除需求，可向環保局提出申請，安排業者協助清理拆除後含石綿建材廢棄物。

環保局發布新聞稿指出，石綿早期被廣泛應用於建材，但若經不當拆除或破碎而吸入飛散的石綿纖維，將導致健康風險，因此，政府自民國78年起已被公告列管為毒性化學物質。

環保局表示，為鼓勵民眾汰換老舊石綿建材，同時使拆除後含石綿建材廢棄物都能妥善清理，環局特別向環境部化學物質管理署爭取經費，並訂定「新北市家戶石綿建材廢棄物補助計畫」。

環保局表示，如市民家中尚有使用老舊石綿建材、且有清除處理需求者，即日起至10月31日前可申請石綿建材廢棄物清除處理補助，環保局將安排業者協助清理拆除後含石綿建材廢棄物，方便民眾清理並維護新北市環境安全。