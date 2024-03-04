企業英雄召集中！新北企業精典獎今年增「寰宇國際」組

新北公司行號及工廠高達30萬家，也不乏許多外商，有不少是新北之光，為表揚傑出企業，第二屆新北企業精典獎新增「寰宇國際」類組， 也將原「新北企業女傑獎」納入企業精典獎的個人類「傑出女力」類組，現正報名中，4月10日報名截止。

新北經發局長何怡明表示，今年第二屆新北企業精典獎不僅延續第一屆精神，也融入ESG、SDGs及企業經營趨勢，將獎項分為企業類及個人類，企業類調整為「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」及「寰宇國際」五大類組，並邀請駐台外國單位推薦該國家知名企業參與。

何怡明說，「創新投資」類組歡迎擁有獨創技術或商品，且投資規畫具前瞻性的企業參與；「多元服務」類組注重企業服務及商業模式的市場競爭力；「永續發展」類組表揚實踐永續環境理念且減碳成效斐然的企業；「世代傳承」類組肯定接班人延續企業原有精神，或透過轉型為企業經營帶來成長及前景；「寰宇國際」類組則著重企業國際競爭力與海外鏈結布局等指標，評定企業的國際化能力。

各行各業女力發光發熱，何怡明說，「傑出女力」類組鼓勵在專業管理、領導能力及企業社會責任等三個面向有卓越表現的女性企業負責人或高階主管踴躍參與，彰顯新北女力在職場上的典範與成就。

何怡明表示，獲獎對企業除了是一大肯定，後續也會提供相關管道與資源，挖掘、呈現這些創業家們不為人知的創業小故事，也能給未來想創業者一些啟發。