旅遊無處去？ 澄清湖爆人潮開管制民怨多 台水表達歉意
台灣自來水公司近日在澄清湖風景區舉辦懷舊兒童樂園活動，因人潮暴增，導致周圍交通阻塞，緊急實施入場管制。順利入區遊玩的民眾也抱怨，許多免費設施都得長時間排隊才能玩到，甚至還有說好的免費設施變成要收錢。對此台水公司第七區管理處觀光課徐課長表示深感歉意，未來會改進。
台灣自來水公司為了慶祝成立50周年，在3月2、3兩日於澄清湖風景區舉辦懷舊兒童樂園活動，現場人潮踴躍，尤其在昨日人車多到臨時封區。據網友表示，人車外溢到風景區周邊，造成交通大打結，有幸進場還得排隊1個小時以上才能玩到設施不說，原本說好多項免費設施，進去後才發現都要收錢，讓民眾氣炸。
台水公司第七區管理處觀光課徐課長表示，昨日下午在澄清湖風景區舉辦「台水50時光機，揪你一起來童趣」活動現場人潮實在過於踴躍，讓區內300個停車位瞬間停滿，他們還特別開放空地與路邊單向停車，但仍滿足不了前來遊玩的民眾需求，只好採取流量管制，造成民眾不便深感歉意。
至於民眾抱怨說好的免費設施，進場後卻又變成要收費，徐課長澄清表示，在海報上寫上的免費設施依舊，只是沙畫部分是免費100份，這部分的確是他們沒說明清楚，未來會再改進。
雖然活動讓不少民眾抱怨不已，但也有民眾直喊讚，認為活動瑕不掩瑜，希望台水公司能多多舉辦類似活動，徐課長透露，去年他們在兒童節連假也曾舉辦類似的活動，但當時人潮還在合理範圍之中，昨日的情況的確超乎他們預期之外。今年兒童節台水公司打算再辦活動，但詳細內容正在評估規畫，如順利舉辦，屆時會再增加人力，並視情況管控人車，避免同樣的情形再發生。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言