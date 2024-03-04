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感染新冠後體重劇降又有3多 工程師罹「新生糖尿病」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區家醫科醫師蔡崇煌說，患者兩個月體重減少10公斤，也陸續出現糖尿病三多的初期症狀。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區家醫科醫師蔡崇煌說，患者兩個月體重減少10公斤，也陸續出現糖尿病三多的初期症狀。圖／澄清醫院中港院區提供

一位41歲工程師，一年半前感染新冠肺炎後兩個月體重劇降10公斤，出現糖尿病多吃、多喝、多尿現象，飯前血糖值飆到425 mg/dL（正常為70～99 mg/dL）。醫師說，這就是所謂的「新生糖尿病」，極大可能是新冠肺炎病毒攻擊了胰臟細胞，削弱細胞生產胰島素能力，導致罹患新生糖尿病，若未及時治療，可能會轉變為糖尿病酮酸中毒，有生命危險。

澄清醫院中港院區家醫科醫師蔡崇煌說，患者3年前健檢時，體重和血糖值均正常，家族沒有糖尿病史，一年半前感染新冠肺炎後，因皮膚癢而到診所看診，之後兩個月體重減少10公斤，陸續出現糖尿病三多的初期症狀。

經抽血檢查，患者的飯前血糖值為425 mg/dL、糖化血色素值13.8％（正常為4.2％～5.7％），甲狀腺功能正常，診斷罹患糖尿病，立即接受胰島素和口服二甲雙胍併排糖藥治療，2周後，血糖值皆控制在130以下，胰島素在不到一個月即停打。最後只剩下口服藥，3個月後追蹤糖化血色素值為6.1%，之後的追蹤也控制在6.0%(控制目標值為小於7%)。

蔡崇煌說，由於患者沒有家族性糖尿病史，體重正常，3年前的健康檢查血糖正常，高度懷疑他的糖尿病與感染新冠肺炎有關。因為新冠病毒不但能感染心臟、肺臟、肝臟、腦部，也能因透過胰臟血管收縮素轉化酶（ACE2）受體，削弱胰臟細胞生產胰島素的能力，而罹患糖尿病。

在美、英、韓國都有臨床數據顯示，尤其美國在7千萬筆的大數據中，發現有約60萬人是得到新冠肺炎個案。以及，1百位感染新冠肺炎，至少會有1~4人可能出現糖尿病，嚴重者甚至也會出現糖尿病酮酸中毒，造成生命的危險。韓國接近35萬新冠肺炎個案的研究，也會增加30%罹患糖尿病。

蔡崇煌說，提醒曾經感染過新冠肺炎的民眾，如果短期間突然體重減輕、出現多吃、多喝、多尿的症狀時，應趕快就醫，降低對胰臟的急性傷害。

患者 新冠肺炎 糖尿病

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