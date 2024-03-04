待轉格旁繪槽化線 挨批罰單陷阱

台北市許多道路標線設計，在機車左轉待轉格旁繪製槽化線，目的為保護待轉機車，但卻被質疑成為「罰單陷阱」。有騎士因準備待轉時不小心輾過待轉格前的槽化線，遭檢舉開單。議員質疑，槽化線直接連結機車待轉格的設計根本「烏龍設計」，因最大矛盾在於會常讓機車騎士進入待轉格前，因誤輾槽化線吃上罰單。北市交通局允諾，將改善目前北市現有47處地點，6月底前改善完成。

台北市議員李明賢去年底接獲機車騎士陳情，這名騎士因要左轉待轉，卻在進入待轉格前不小心輾過待轉格前方槽化線，馬上就被人拍下照片檢舉，不久後收到900元罰單，令騎士氣憤的是，因道路設計緣故，只要車一多，很多機車騎士為了進入待轉格，都可能不小心壓過槽化線，質疑這樣的道路標線根本是「罰單陷阱」。

議員統計，全台北市類似的待轉格與槽化線直接連結設計有47處，調閱數據也發現，內湖區成功路二段連續有兩處待轉格與槽化線相鄰的標線設計，儘管開單數近兩年都僅個位數，但只要有人檢舉，騎士就可能吃上至少900元罰單，要求北市府盡快提出改善方案。

北市交通局交工處總工程司張仲杰表示，之所以少數道路標線會在待轉格旁設置槽化線，多是因三線車道以上的T字路口道路，若機車左轉需先待轉，但因道路條件不足，無法人行道退縮設計待轉區，過去標線設計會在待轉格旁繪槽化線，以保護待轉機車，不過因有民團、議員認為這樣的設計恐反讓機車被檢舉開罰，市府將逐一檢討改善。

張仲杰說，北市府後續會針對待轉格旁繪製槽化線的標線逐一檢討。未來的改善方式，若道路車流等狀況允許，將評估是否直接開放左轉、或將待轉格改至巷口設待轉區、或人行道內縮出一個待轉格，會視每個道路條件不同逐一改善。目前全台北市還有40多處槽化線連接左轉待轉格設計，預定6月底前會全面改善完畢。