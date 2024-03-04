聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北童軍SDGs 推永續行動認證

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市昨在新泰國中舉辦童軍節慶祝大會，副市長劉和然（左）到場檢閱。記者劉懿萱／攝影
新北市昨在新泰國中舉辦童軍節慶祝大會，副市長劉和然（左）到場檢閱。記者劉懿萱／攝影

新北市昨在新泰國中辦童軍節慶祝大會，各校共3000名大小童軍齊聚。副市長劉和然到場檢閱，宣布啟動「新北童軍新三五SDGs行動」，讓童軍節不只是單一節日，而是結合各校童軍落實環境永續行動，服務時數10小時以上可申請認證，預計今年可累積破5萬小時，將有5000人可獲永續發展徽章。

劉和然說，新北2015年已達校校有童軍目標，去年共有627團、1萬多名童軍，數量為全國之冠。為響應聯合國2030永續發展目標，新北市今年起推動童軍「新三五SDGs行動」，讓三五童軍節不只是單一節日，而是透過3個5，包括推動永續發展目標5大主軸、認證新北市永續發展徽章5000枚、永續發展SDGs服務學習累積5萬小時以上，落實環境永續行動。

教育局說明，新北市童軍會推出永續發展認證徽章，鼓勵各校童軍團投入性平、保育海洋生態等服務學習，規畫每人10小時以上可申請認證，預計113年達5000人次獲頒永續發展徽章，預計整年累積逾5萬小時。

教育局長張明文表示，新北市去年起推動童軍4年旗艦計畫，每年出版童軍教材，現已累積5套教材，今年將持續發表；在營地建設方面，已更新正德國中營地設備，今年將改善石碇高中及龜山國小營地，提供各校使用。

新北市去年帶領童軍參加2023世界童軍大露營，並與日本童軍團體簽訂交流協定，今年推動「新三五SDGs行動」，培養童軍具備國際視野。

新泰國中2年級學生黃文儀說，透過服務學習、童軍活動讓她變勇敢，也在小隊合作中學到與人相處的方法。

教育局 童軍

延伸閱讀

新北啟動童軍SDGs行動 淨灘、宣講每10小時可申請認證

黃國昌表態選新北市長 侯友宜回應「11個字」

黃國昌表態備戰新北市長 藍營主委預言：2026會是三腳督戰局

新戰國時代／新北「侯友宜接班人」挑戰大 2026預估藍綠白三腳督

相關新聞

待轉格旁繪槽化線 挨批罰單陷阱

台北市許多道路標線設計，在機車左轉待轉格旁繪製槽化線，目的為保護待轉機車，但卻被質疑成為「罰單陷阱」。有騎士因準備待轉時...

淡北道路替代路 居民行不安

被視為救命道路的淡北道路今年2月終於動工，北市端反對興建8度退回交維計畫，新北端則有民眾反映，替代道路有上下坡常有車超速...

新北童軍SDGs 推永續行動認證

新北市昨在新泰國中辦童軍節慶祝大會，各校共3000名大小童軍齊聚。副市長劉和然到場檢閱，宣布啟動「新北童軍新三五SDGs...

北市西寧國宅明年拆 355戶待安置

台北市西寧綜合大樓（西寧國宅）預計明年拆除，有議員擔心，原住戶幾乎為經濟弱勢，搬遷他處無非雪上加霜，里長希望提供中低收入...

木柵集應廟今年130周年 撞轎、尪公巡茶園 申登無形文資

保存地方宗教傳統文化，台北市木柵、景美、萬隆3座集應廟正申請登錄北市無形文化資產。木柵集應廟上周六舉辦130周年廟慶，據...

三重建案鄰損 交由第三方鑑定

新北三重新建工程鄰損案，導致福隆路、仁政街兩棟大樓傾斜，住戶初步已選定第三方鑑定單位，預計今天報給新北工務局後，就能展開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。