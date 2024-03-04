新北童軍SDGs 推永續行動認證

新北市昨在新泰國中辦童軍節慶祝大會，各校共3000名大小童軍齊聚。副市長劉和然到場檢閱，宣布啟動「新北童軍新三五SDGs行動」，讓童軍節不只是單一節日，而是結合各校童軍落實環境永續行動，服務時數10小時以上可申請認證，預計今年可累積破5萬小時，將有5000人可獲永續發展徽章。

劉和然說，新北2015年已達校校有童軍目標，去年共有627團、1萬多名童軍，數量為全國之冠。為響應聯合國2030永續發展目標，新北市今年起推動童軍「新三五SDGs行動」，讓三五童軍節不只是單一節日，而是透過3個5，包括推動永續發展目標5大主軸、認證新北市永續發展徽章5000枚、永續發展SDGs服務學習累積5萬小時以上，落實環境永續行動。

教育局說明，新北市童軍會推出永續發展認證徽章，鼓勵各校童軍團投入性平、保育海洋生態等服務學習，規畫每人10小時以上可申請認證，預計113年達5000人次獲頒永續發展徽章，預計整年累積逾5萬小時。

教育局長張明文表示，新北市去年起推動童軍4年旗艦計畫，每年出版童軍教材，現已累積5套教材，今年將持續發表；在營地建設方面，已更新正德國中營地設備，今年將改善石碇高中及龜山國小營地，提供各校使用。

新北市去年帶領童軍參加2023世界童軍大露營，並與日本童軍團體簽訂交流協定，今年推動「新三五SDGs行動」，培養童軍具備國際視野。

新泰國中2年級學生黃文儀說，透過服務學習、童軍活動讓她變勇敢，也在小隊合作中學到與人相處的方法。