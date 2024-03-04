三重建案鄰損 交由第三方鑑定

新北三重新建工程鄰損案，導致福隆路、仁政街兩棟大樓傾斜，住戶初步已選定第三方鑑定單位，預計今天報給新北工務局後，就能展開鑑定。新北市工務局指出，預計鑑定需要1個月時間，結果出爐後，就會提供所有住戶作為後續爭取權益使用。住戶表示，希望能加快鑑定速度，才能住得安心。建商暫未接電話尚無法得知回應。

發生在上月27日的三重鄰損案，一處工地施工時，不慎導致連續壁破裂，造成一旁兩棟建物傾斜，共影響28戶、86人，經三大技師公會評估後，住戶在29日上午就可以返家，目前仍有16戶未返家，有些住戶依然擔心，還有不少人是分批回家，待家裡安頓後，預計今天大多數人就會返家。

新北市工務局施工科長陳俊翰表示，接下來房屋鑑定是重點工作，目前是由住戶選定，里長預計會在今天完成彙整後送交市府，市府就會正式發文，請第三方公正單位展開房屋鑑定，以過往經驗，房屋鑑定約要1個月左右，結果出來後，住戶就能跟建商協調，包括賠償、補強，或是想要重建等。

陳俊翰說，目前肇事工地仍是停工狀態，針對破洞的連續壁正在修復與加強中，破口修復已完成，為加強鞏固，也在壁體外設置CCP止水樁強化，確保後續無虞。

當地溪美里長葉仁德指出，第三方鑑定單位經居民投票表達意見，大致已經確定，當前最重要是鑑定結果，否則後續相關求償、修復無法進行。