2議員建議款掛0 新北市府：無政治考量

新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，新北主計處公布下半年核撥統計，大部分議員達到1200萬額度，民進黨議員戴瑋姍、陳乃瑜上半年核撥數為零，下半年依然掛蛋，陳質疑，連10多萬元水溝整治費用都不給，還說「好好做事」。主計處長吳建國指出，有可能本預算已編列，才沒有使用到議員建議款，相關撥補不會有政治考量。

市議會國民黨團書記長陳偉杰直言，對部分議員建議款為零感到驚訝，市府應向議員清楚說明原因，到底是建議內容已編入本預算，還是有遇到困難，避免誤會。

新北市是少數仍有議員建議款的縣市政府，66名議員每年有1200萬元額度，議員有實質建議動支權限，作為教育、經建等地方建設使用，大部分用於學校、公所設備更新，或配合里長挹注里內基礎建設。

今年上半年以國民黨白珮茹855萬3000最高，其次是國民黨議員王威元833萬6000元；最新公布的下半年數字，不少議員的1200萬元額度都用得差不多，若只看下半年，以無黨籍議員馬見的1170萬元最多，國民黨議員蔡淑君1100萬元居次。

戴瑋姍、陳乃瑜問政犀利，地方建設建議款額度持續掛零，兩人認為遭市府差別待遇。戴表示，去年度建議款1200萬元額度，她上半年就向市府送單，多數是學校設備更新，及與里長配合的民生基礎建設。陳乃瑜更指，她建議款項如新店德安里、頂城里、大同里水溝整治都沒核撥，實在說不過去。

新店區長陳怡君回應，以德安里水溝一案為例，議員、里長反映有惡臭，公所與民政局到場會勘沒發現臭味問題，因預算有限，評估急迫性不高，有建議議員可以先把建議款用於其他事項。

國民黨市議員蔡淑君說，新北市建議款只剩下「資本門」用途，為爭取地方建設，有效溝通是不二法門，最重要是要解決問題。