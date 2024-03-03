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鑽石項鏈當垃圾丟！民眾返家急撥1999 出動4人10分鐘成功找回

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市一名民眾日前晚間到垃圾時，不慎將包在衛生紙內的鑽石項鍊，丟入垃圾車，返家發現後，立即撥打1999通報，成功在垃圾尚未倒入貯坑前找回。圖／北市環保局提供
北市一名民眾日前晚間到垃圾時，不慎將包在衛生紙內的鑽石項鍊，丟入垃圾車，返家發現後，立即撥打1999通報，成功在垃圾尚未倒入貯坑前找回。圖／北市環保局提供

北市一名民眾日前晚間到垃圾時，不慎將包在衛生紙內的鑽石項鍊，丟入垃圾車，返家發現後，立即撥打1999通報，成功在垃圾尚未倒入貯坑前找回，民眾向工作人員感謝後，並由清潔隊員送其返家。

環保局表示，一名石姓民眾不慎將包在衛生紙內的鑽石項鍊，丟入中正區垃圾車，返家才驚覺誤丟，清潔隊接獲1999通報後，立刻聯繫該垃圾車，在木柵垃圾焚化廠垃圾傾卸平台技工指揮下，將車內垃圾置於傾倒口前平台，4名工作人員尋找約10分鐘，找到遺失的鑽石項鍊。

木柵垃圾焚化廠表示，民眾不慎丟棄重要物品到垃圾車，可立即撥打1999市民熱線尋求協助，環保局接獲通報後，焚化廠才能即時攔停垃圾車，避免垃圾倒入貯坑，依過往經驗，若垃圾未倒入垃圾貯坑，尚有機會尋回。

環保局提醒，民眾重要物品或文件，建議收藏在鐵盒子中，比較不會誤丟，環保局清潔隊員如有發現鐵製物品，也會要求改丟資源回收車，不會隨一般垃圾進入焚化廠焚燒，較容易尋回。

垃圾車 鑽石

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