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三重建案鄰損第三方鑑定單位選定 結果最快1個月出爐

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重受損房屋鑑定預計需要1個月時間。記者葉德正／攝影
三重受損房屋鑑定預計需要1個月時間。記者葉德正／攝影

三重新建工程鄰損案，導致福隆路、仁政街兩棟大樓傾斜，目前住戶初步已選定第三方鑑定單位，預計4日報送新北工務局後，就能展開鑑定，新北市工務局指出，預計鑑定時間需要一個月時間，結果出爐後，就會提供所有住戶作為後續爭取權益使用。住戶指出，希望能夠加快速度。建商未接電話尚未取得回應。

發生在27日的三重鄰損案，一處工地施工時，不慎導致連續壁破裂，造成一旁兩棟建築傾斜，總計影響28戶、86人，經過三大技師公會評估後，住戶在29日上午就可以返家，不過據了解，目前還有16戶民眾尚未返家，除了有住戶依然擔心，還有不少人是分批回家，待家裡安頓後，預計明天大多數人就會返家。

新北市工務局施工科長陳俊翰表示，接下來將會以房屋鑑定為重點工作之一，目前是由住戶選定，里長預計會在明天完成彙整後送交市府，市府就會正式發文，請第三方公正單位展開房屋鑑定，以過往經驗，房屋鑑定約要1個月左右，結果出來後，住戶就能跟建商協調，包括賠償、補強，或是想要重建等等。

陳俊翰說，目前肇事工地仍是停工狀態，目前針對破洞的連續壁正在修復與加強中，破口已經完成，但為了加強鞏固，也在壁體外設置CCP止水樁強化，確保後續無虞。

陳俊翰強調，鑑定結果後，工地若想要復工，須先提復工計畫，必經過第三方公正單位審查通過，短期內主要還是以修復與加強為主。

當地溪美里長葉仁德指出，第三方鑑定單位大家投票大致已經確定，畢竟現在最重要就是鑑定結果，否則後續相關求償、修復無法進行，目前新建工程工地修復應該是已經差不多。

三重 住戶

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