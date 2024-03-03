新北議員建議款核定數出爐 2打侯大將全年掛0 市府：無政治考量

新北市議員每年有1200萬元額度的地方建設建議款額度，新北市主計處公布下半年核撥統計，大部分議員都達到1200萬額度，不過上半年核撥數為0的打侯大將民進黨議員戴瑋姍、陳乃瑜，在下半年的統計資料中依然掛蛋，陳乃瑜批評，連10幾萬元的地方水溝整治費用都不給，還敢說「好好做事」；戴瑋姍則說，她可預見今年度的市府打壓將會持續，但議員該爭取該監督的，她絕對不會退縮。

主計處長吳建國指出，針對議員建議款核撥，會先由各局處收到議員簽單，據各局處考量是否能配合相關施政計畫與預算額度，由各局處先行評估，才會由後端主計處撥款，他無法替前端局處或公所回答他們的考量，也有可能本預算已經編列，才沒有使用到議員的建議款，相關撥補不會有政治考量。

新北市是目前少數仍有議員建議款的縣市政府，66名議員每年有1200萬元額度，議員有實質建議動支權限，作為地方教育、經建等地方建設使用，大部分多用來做各地學校、公所設備更新，或是配合里長在里內相關基礎建設。

今年上半年以國民黨白珮茹的855萬3000最高，其次是國民黨議員王威元833萬6000元；最新公布的下半年數字，不少議員的1200萬元額度都用得差不多，若只看下半年數字，則由無黨籍議員馬見的1170萬元最多，其次是國民黨議員蔡淑君的1100萬元居次。

上下半年帳面核定數字為0者，就是過去被稱作「打侯大將」的板橋區民進黨新北市議員戴瑋姍、大新店區的民進黨議員陳乃瑜，兩人認為是遭到市府針對。

戴瑋姍表示，去年度建議款1200萬元額度，她在上半年就已經向市府送單，大多數是學校設備更新，還有與里長配合的地方民生基礎建設，新北市長侯友宜身為人民選出的地方父母官，這些地方建設都是本來就應該要做的，帳面數字不算她的沒有關係，有做最重要，但她認為不該把議員建議款，作為打壓議員問政的手段。

「今年應該也不樂觀」戴瑋姍指出，她上任第一年還有獲得相關建議款核撥，但第二年起就再也沒有相關建議款至今，侯友宜欠板橋至少6000萬的建設款，她可想見今年秋後算賬會更嚴重，也好險侯友宜沒有選上總統，否則全台建設會更大小眼，「痛苦我來承受」，監督市府爭取地方建設她絕不懈怠。

陳乃瑜說，選舉已經選完了，她認為新北市本就應該行政中立，對於地方需求都應該盡力協助，包括講了很久的廣興農民公園、福民公園、清潭公園的改善與體健設施建議款，都沒有核撥。

陳乃瑜更指，她建議的款項如新店德安裡、頂城里、大同里的水溝整治都沒有核撥，路平燈亮水溝通這些最基礎的建設都不重視，難怪被韓國瑜比下去。