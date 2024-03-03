林口3處賞櫻景點大公開 櫻花已開7成 又能帶孩子放電

新北各地櫻花季陸續綻放，林口區的櫻花也已盛開。新北景觀處說，被網友譽為「林口最美星巴克」的星巴克林口文化三門市，因每年2月店門口有盛開的櫻花而得名；此外，林口社區運動公園現已花開7成、竹林山觀音寺吉野櫻也將接續盛開，滿足遊客運動、遊憩及參拜祈福各種需求。

新北景觀處說，林口運動公園有大面積草皮，還有直排輪場、槌球場、壘球場及相鄰的小熊公園特色共融遊戲場，可說是林口居民休閒運動及遊憩的最好去處；而公園種植的櫻花有山櫻花、香水櫻2種，主要分布在公園四周及鄰近小熊公園入口處，現花開約7成。

景觀處指出，天氣好的時候大人們可以在櫻花樹下野餐，也不用擔心孩子們無聊，小熊公園設置有受小朋友喜愛的磨石滑梯、沙坑、鞦韆、大型攀爬架、跳樁、攀岩塊及特色旋轉盤等遊具，讓孩子盡情放電。

另外，林口竹林山觀音寺不僅是林口、蘆竹及龜山等3個地區信仰中心，也是林口地區著名的賞櫻勝地之一，主要種植台灣山櫻及吉野櫻，目前山櫻花正盛開中，預計3月中旬會迎來吉野櫻的盛開。而觀宇與櫻花交互輝映，對面竹林山寺公園小橋流水的景致，與粉色櫻花海交錯出優美的庭園風光，吸引許多攝影愛好者來訪。