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新北公托迷你運動會 奶娃賽跑、踢足球

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北63家公托辦迷你運動會，年齡最小還不到2歲，進行馬拉松、循環體能、踢足球等活動。圖／社會局提供
新北63家公托辦迷你運動會，年齡最小還不到2歲，進行馬拉松、循環體能、踢足球等活動。圖／社會局提供

新北市為培養嬰幼兒運動體能，昨結合轄內63家公托中心親子館辦「歡樂迷你親子闖關運動會」，吸引243組親子、近400名嬰幼兒參與，年齡最小還不到2歲，進行馬拉松、循環體能、踢足球等活動，現場氣氛溫馨。

新北各親子館4月份將辦「兒童月活動」，分為周日場與平日場（每周二至六）。社會局表示，將參與累積點數方式，5月辦抽獎活動。只要參與周日場集滿2點或平日場集滿6點，即可抽獎。

獎品包含各類豪華兒童玩具套組、電子鋼琴、渡假飯店禮劵、多功能電動烹調套組等。活動將於15日起，上新北育兒資訊網（https://lovebaby.sw.ntpc.gov.tw/ ）報名。

新北社會局副局長吳淑芳昨與親子館館長、家長及幼兒跳大會操，小小運動員宣誓後，進行馬拉松、循環體能、踢足球等闖關活動，鼓勵親子共玩共樂、一起健康運動，增進親子關係與互動，建立更緊密情感聯繫，也培養嬰幼兒運動的好習慣，享受歡樂親子時光。

兒童托育科長林秀穗表示，今年首創集結所有公托中心親子館一同舉辦，先前受到疫情影響，嬰幼兒大多都只能待在室內，減少許多運動的機會，才決定舉辦這場迷你運動會。

一名林姓家長笑說，這個活動真的很棒，平常很少有這種大型活動可以讓小朋友參加。另一名家長說，通常運動會都是給再大一點孩子參加，很希望未來都能有這種機會。

親子 運動

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