明緯企業員工清福壽螺 捐高倍望遠鏡守護濕地

明緯企業創辦人林國棟今天帶領員工、產業鏈夥伴及眷屬，在濕冷低溫中，到漳和濕地當假日志工，清除外來種福壽螺與卵塊等；還捐贈3部高倍數望遠鏡，供民眾觀察生態使用。

環保局表示，中和區「漳和濕地」位於國道3號中和交流道環道內，已發現96種鳥類、127種蝴蝶、51種蜻蜓與豆娘、384種植物，與保育類、特有物種或曾瀕臨絕種的動植物，是新北首座都會型人工濕地園區。

以生產工業用標準電源供應器為主業的明緯企業，公司創辦人林國棟今天捐贈3部高倍望遠鏡，提供漳和濕地水環境教育學程使用，由環保局簡任技正許銘志代表接受。

雖然因冷氣團來襲，氣溫低，又濕冷，但林國棟與企業員工、產業鏈夥伴與家屬、孩子，穿著雨衣及「青蛙裝」進入人工生態池，清除過多的水生植物，也清出3公斤的外來入侵的福壽螺、卵塊。

林國棟透過新聞稿表示，去年就善盡企業社會責任，認養漳和濕地，且112年超過100人次清除濕地外來入侵植物，一起來關愛這片土地。今天持續當假日志工，盼大眾重視河川生態及濕地保育。

許銘志說，明緯是新北市五股區在地企業，將環境永續議題化為實際行動，高倍望遠鏡可觀察到不同的鳥類生態，更深入體驗環境教育，發掘漳和濕地之美。

環保局說，濕地具備改善水質、營造棲地、環境教育、調節滯洪等，多重生態棲息環境及防災等功能，歡迎更多關心環境的企業、團體、機關學校加入認養。