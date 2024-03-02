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新北全國首創國小適性挑戰賽 學習三大職群工作內容

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
教育局長張明文（左一）與學生一起製作餐點，鼓勵學生多元試探，除了爭取榮譽，還要勇敢適性發展。圖／新北市教育局提供
教育局長張明文（左一）與學生一起製作餐點，鼓勵學生多元試探，除了爭取榮譽，還要勇敢適性發展。圖／新北市教育局提供

新北市首創「國小適性挑戰賽」，今日於瑞芳高工、東海高中及豫章工商3校登場，首推餐旅、商業管理及土木建築三大職群，由264位國小學生登上挑戰舞台，教育局長張明文鼓勵學生多元試探，除了爭取榮譽，還要勇敢適性發展。

適性挑戰賽首先於1、2月辦理適性育樂營隊，試探職群內涵，再鼓勵有興趣、志向的學生參與適性挑戰賽，其中東海高中辦理「東海小廚神」，題目為下午茶組合，除了製作三明治以及茶飲之外，還需摺造型口布，體驗餐旅工作。

瑞芳高工「打造堅固城堡」，以力學結構製作模型，能夠保護雞蛋從高樓層摔落不破，孩子們互相討論研究，體驗土木與建築內涵；豫章工商的「簡報達人變身數」，以新北特色景點林家花園為主題，讓孩子們自主製作各種創意簡報。

東海高中校長李滙慈表示，希望每位參加的學生在學科的學習之外，能透過這次活動把技能學習的種子也種在心中，無論學歷結束在那個階段，未來都需要向職場邁進，希望每位學生都可以適性揚才、發揮自我價值。

瑞芳高工實習處主任陳克堅表示，透過這次打造城堡的主題，教導學生生活中雖然很多事情沒辦法改變，但可以調整風帆，繼續前行，就像不能改變位在地震帶的台灣，可以透過土木安全結構耐震補強，讓大家住得安心。

教育局表示，新北市以跨教育階段一貫化的規畫，不僅設立全國最多16所職業試探中心，更於每年投入超過6千萬元辦理國中技藝教育班，落實扎根孩子在國中及國小階段，能夠廣泛多元試探；今年更首創國小適性挑戰賽，從事前親子共同參加體驗課程，到邀請小學生齊聚一堂交流切磋、培養自信，種下適性發展的種子。

東海高中辦理「東海小廚神」，題目為下午茶組合，除了製作三明治以及茶飲之外，還需摺造型口布，體驗餐旅工作。圖／新北市教育局提供
東海高中辦理「東海小廚神」，題目為下午茶組合，除了製作三明治以及茶飲之外，還需摺造型口布，體驗餐旅工作。圖／新北市教育局提供
新北市首創「國小適性挑戰賽」，今日於瑞芳高工、東海高中及豫章工商3校登場。圖／新北市教育局提供
新北市首創「國小適性挑戰賽」，今日於瑞芳高工、東海高中及豫章工商3校登場。圖／新北市教育局提供

小學生 瑞芳高工

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