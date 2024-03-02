重劃區年輕家庭移入 新北三年內增、改建278間教室

全國雖少子化，但新北市包括北大特區、淡海新市鎮及林口重劃區等重劃區人口移入，教育局目前正新建淡海國小、桃子腳國中小、南勢國中，改建秀峰高中及板橋國中，預計三年內新、改建278間教室，預計可容納至少6千名學子。議員則要求工程勿延宕及教育資源須整體評估。

雖然全國目前面臨少子化問題，不過新北市許多新興重劃區吸引年輕族群遷入，連帶就學需求也不斷提升，新北市包括淡海新市鎮新建淡海國小、北大特區增設桃子腳國中小校舍三期、林口重劃區新建南市國中。另外因應部分校舍老舊，汐止秀峰高中及板橋國中校舍改建，預計3年內新、改建278間教室，容納6千名學生。

其中淡海國小預期提升淡水新市鎮教育資源，建築設計為美感與E化綠建築兼具校舍。林口南勢國中則藉新建校舍達在地就學目標，校園結合幼兒園、托育中心及托老中心等公設，打造都會型學校提供師生及居民優質學習環境及公共社福空間。另外因應塭仔圳重劃開發，教育局遷移國泰國小，做為未來都市計畫人口移入就學基地。

另外為擴大幼兒園需求，板橋國中內的新月非營利幼兒園7班，規劃增設11班，擴大為18班規模旗艦型幼兒園，預計可招收400名幼生。板橋浮洲區也將興建地上三層及地下一層之獨立園舍，其中包含2歲專班及至入國小前混齡班，預計招收約400名幼生。

新北市議員呂家愷表示，新北市內的重劃區人口確實不斷地成長，國中小的教育資源需求也持續擴大，對於增、改建班級需求有一定必要，但現今少子化社會形態下，當未來學生數不再增加，甚至到了必須減班程度時，這些增改建的教室是否都能妥善被利用，教育局應做整體評估及對策。

呂家愷說，新北市幅員遼闊，在非人口集中區、甚至是偏鄉學校的學生，教育資源分配該如何保持平衡，未來也將持續監督要求教育局新北市整體教育環境規劃。