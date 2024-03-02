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網紅拍霸占YouBike教學片...北市交通局長怒「公德心何在」 他刪片道歉了
北市Youbike尖峰時段本就一車難求，前30分鐘免費政策2月28日上路後，YouTuber鍾佳播昨在Instagram發布短影音，教民眾霸占YouBike，北市交通局長謝銘鴻在臉書發文譴責「浪費社會資源的壞榜樣」。鍾佳播今下午約3點在IG發布限時動態道歉，強調未來會謹言慎行；目前，他也刪除該短影音。
鍾佳播擁有YouTube頻道「反正我很閒」，粉絲數達72.6萬，他昨天在IG發布短影音，開頭就說要教「生活小知識」，內容卻是教導YouBike使用者可以在還車後把座椅向後轉，假裝該車故障，避免在熱門站點還車後車輛被借走，過一段時間自行車確實還在原位。
謝銘鴻昨夜批評鍾佳播「公德心何在？我們不需要這種自以為是的小聰明、浪費社會資源的壞榜樣，嚴厲譴責」。
鍾佳播今天下午約3點在IG發布限時動態指出，「關於ubike的影片，我非常抱歉，未來我會意識到自己的影片，具有影響大眾的力量，並且謹言慎行，也呼籲大家不要模仿我，並珍惜公共財。」
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