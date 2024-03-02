快訊

小S公公許慶祥最後身影曝光 女兒憶父行醫行善「此生無憾」

Live／兄弟對戰巨人軍打線出爐！ 現場直播看這裡

進口中國蘇丹紅辣椒粉 新北進口商保欣負責人聲押獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅拍霸占YouBike教學片...北市交通局長怒「公德心何在」 他刪片道歉了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
YouTuber鍾佳播昨在Instagram發布短影音，教民眾霸占YouBike惹議，他今下午約3點發布限時動態道歉，強調未來會謹言慎行，目前也已刪除該短影音。圖／截自鍾佳播IG
YouTuber鍾佳播昨在Instagram發布短影音，教民眾霸占YouBike惹議，他今下午約3點發布限時動態道歉，強調未來會謹言慎行，目前也已刪除該短影音。圖／截自鍾佳播IG

北市Youbike尖峰時段本就一車難求，前30分鐘免費政策2月28日上路後，YouTuber鍾佳播昨在Instagram發布短影音，教民眾霸占YouBike，北市交通局長謝銘鴻在臉書發文譴責「浪費社會資源的壞榜樣」。鍾佳播今下午約3點在IG發布限時動態道歉，強調未來會謹言慎行；目前，他也刪除該短影音。

鍾佳播擁有YouTube頻道「反正我很閒」，粉絲數達72.6萬，他昨天在IG發布短影音，開頭就說要教「生活小知識」，內容卻是教導YouBike使用者可以在還車後把座椅向後轉，假裝該車故障，避免在熱門站點還車後車輛被借走，過一段時間自行車確實還在原位。

謝銘鴻昨夜批評鍾佳播「公德心何在？我們不需要這種自以為是的小聰明、浪費社會資源的壞榜樣，嚴厲譴責」。

鍾佳播今天下午約3點在IG發布限時動態指出，「關於ubike的影片，我非常抱歉，未來我會意識到自己的影片，具有影響大眾的力量，並且謹言慎行，也呼籲大家不要模仿我，並珍惜公共財。」

YouBike 北市 限時動態

延伸閱讀

網紅教民眾霸占YouBike 北市交通局轟：浪費社會資源

相關新聞

網紅拍霸占YouBike教學片...北市交通局長怒「公德心何在」 他刪片道歉了

北市Youbike尖峰時段本就一車難求，前30分鐘免費政策2月28日上路後，YouTuber鍾佳播昨在Instagram...

網紅教民眾霸占YouBike 北市交通局轟：浪費社會資源

又有網紅教壞囡仔大細。台北市YouBike前30分鐘免費政策上路後，尖峰時段本就一車難求，YouTuber鍾佳播昨發布短...

重劃區年輕家庭移入 新北三年內增、改建278間教室

全國雖少子化，但新北市包括北大特區、淡海新市鎮及林口重劃區等重劃區人口移入，教育局目前正新建淡海國小、桃子腳國中小、南勢...

新北老梅石槽披上鮮綠地毯 順遊富基漁港大啖花枝料理

每年3月至5月是走訪新北石門老梅綠石槽的好時機，一眼望去，石槽上滿是綠色海藻覆蓋，獨特景色吸引許多遊客前往朝聖。新北市漁...

新北首辦迷你運動會！奶娃齊跑馬拉松 集點還抽住宿券

新北市為培養嬰幼兒運動體能、增加親子互動，今天首創結合轄內63家公托中心親子館辦「新北歡樂迷你親子闖關運動會」，吸引24...

明年元宵節可望恢復發送小提燈？台北市觀傳局願研議

台北燈節「龍躍光城」明天將落幕，往年元宵節，許多縣市政府會發放免費小提燈，讓小朋友組燈籠、帶著小燈籠上街感受節慶氣氛，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。