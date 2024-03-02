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土城295坪公有地遭占用 新北改造機車格、YouBike站
新北市土城區裕華街、永豐路兩處公有地，長期遭私人堆置雜物或車輛違停占用，導致行人無路可走，新北市養工處將兩地改造為機車格、YouBike站，活化兩地使用效益。
養工處表示，土城區裕華街一處面積約144坪空地，長期遭垃圾及廢棄物堆置，影響市容景觀，行人更是無路可走，考量附近住宅區機車停車需求多，因此排除公有土地被占用後，依地方民眾需求改善並畫設標線，變為43個免費機車停車格及1個無障礙機車停車位。
另土城永豐路上151坪的閒置公有地，長期遭民眾私設停車場占用、環境凌亂，周邊機車停車需求也高，且無設置YouBike站提供民眾使用，養工處重新辦理臨接永豐路路段道路銑鋪，並由交通局增設YouBike站及增設15格免費機車停車格，提升交通便利性。
工務局長祝惠美表示，此兩件土地活化案完工後，可解決公有土地閒置及環境遭亂問題，也改善當地機車停放需求，創造出更優質生活環境，未來將持續秉持此一施政理念，發揮土地最大效益。
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