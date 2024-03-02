大大數位揪捐血 前進6縣市

大大數位基金會發起捐血家年華活動，將在3月巡迴新北、桃園、新竹、苗栗、台中、高雄等6縣市，昨首場從板橋出發，目標募足1萬袋血，盼讓全國血庫不再鬧血荒。基金會董事長戴永輝更捐贈新北1輛復康巴士，新北市長侯友宜到場受贈，並說「希望可放寬捐血規定，讓中高齡健康者還能繼續捐血」。

侯友宜表示，謝謝基金會發起捐血，「我想捐都捐不了，希望捐血規定要放寬」，此外也感謝捐給新北復康巴士，本次捐贈復康巴士是新北市第767輛，因逐年須汰換達一定使用年限的車輛，實際營運總數為510輛，市府會好好管理維護，讓私公協力發揮最大效益。

據醫療財團法人台灣血液基金會資料顯示，111年國民捐血率為8.08%，等於每100位國民只有8人捐血。戴永輝表示，近年台灣血庫鬧血荒，希望透過基金會與各地方政府號召，讓滿17歲者能挽袖捐血助人，目標在3月募足1萬袋血。

戴永輝說，台灣將邁入超高齡社會，許多長者、身心障礙朋友外出都仰賴復康巴士，因此會捐贈新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、高雄市等六縣市政府高頂復康巴士1輛，希望讓身心障礙者及年老失能長輩，在就醫或社會參與過程中，享有更健康自主的生活。