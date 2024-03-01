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汐止新巴士6路線整併調整 3月1日開始上路

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所將6條路線的新巴士進行優化再重新召標，現在整併調整已經定案，就從3/1日開始實施。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所將6條路線的新巴士進行優化再重新召標，現在整併調整已經定案，就從3/1日開始實施。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的新巴士今年初有一半的路線沒有廠商來標，而這兩個月除了緊急協調業者幫忙跑之外，汐止區公所也召開幾次協調，針對地方訴求將6條路線的新巴士進行優化再重新召標，現在整併調整已經定案，就從3/1日開始實施。

主要讓今年沒有廠商承攬的6條路線能夠順利標出去，汐止區公所召開協調會與民意代表、里長、業者討論，針對班次、停靠站做調整，聽取地方意見優化之後，現在路線的班次調整及整併案出爐，分別由世豪及大南公車業者經營。

汐止區長林慶豐表示，新巴士因應時間、路線上的調整在各個站牌已經做了公告，目前調整定案在3月份開始一直到年底，會照調整的結果正常營運，後續會再做滾動式的檢討，變動比較大的部分，主要是因為司機缺工比較嚴重，也要符合法令的部分，在首班車及末班車的時間有做調整，另外，在離峰班距上也有調整。

新北市議員白珮茹指出，新巴士因為目前缺工，新北市政府也持續挹注了一千多萬的經費維持新巴士的營運，但是在缺工的狀態下，有時候一班車的司機可能要從早開到晚，所以，在工時上必須要有所限制，有些路線也做了優化跟整併，希望在過渡期間能維持一定的服務水平，原本汐止新巴士12條路線有2家業者，但是因為有一家退出，導致另一家也就是世豪必須分擔大部的路線，而F913、F915路線，則是由新的大南客運承攬，從3/1日起整併優化的路線，希望能夠提供市民公共運輸的便利。

包括F909、F911、F913、F915、F919、F920，其中像是F913原本兩條線在跑，現在也合併成一線，而這六條路線大概就是這兩個月跑的路線及班次，再做優化，因為普遍缺司機，支援的車子還是有限，不少離峰時段都取消，路線也做了調整，而支援期2個月過了，如何兼顧地方需求、又能讓6條路線的新巴士有廠商願意來標，汐止區公所拿出最適合的優化方案，現在3月1日上路，新巴士正常運作。

巴士 新北 汐止

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