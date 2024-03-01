春意濃 汐止姜子寮上千株杜鵑花盛開吸晴

現在正好是櫻花還有杜鵑花的盛開期，而在大家賞櫻花的同時，在汐止姜子寮路一路進來，一直到姜子寮公園，沿途都看的到杜鵑花盛開的美麗景象，有粉色、白色，甚至還有少數的紅色，再加上姜子寮絕壁美景，吸引不少民眾健行賞花。

姜子寮絕壁這兩年成了熱門景點，尤其假日人潮更多，而最近正好趕上杜鵑花開的季節，不少人邊健行爬山邊賞花，除了路邊，這兩年在東山里長虞恉剛的經營下，姜子寮公園裡的植栽也變的豐富多元，而目前除了櫻花還在含苞待放，兩側的杜鵑花也在陸續盛開中。

東山里長虞恉剛表示，東山里是汐止土地面積最大的一個里，里內什麼不多，就是花、樹木、草最多，所以，在春天開始，杜鵑花陸續綻放，目前姜子寮公園裡很多杜鵑花都已經開了，有粉紅、有白色，很漂亮，希望汐止鄉親能多到姜子寮走走。

虞恉剛說，上任後一直在做環境植栽綠美化的工作，去年在姜子寮公園就種了許多的植栽，包括仙丹花、樹蘭，還有也種了一些杜鵑，那目前正在開的則是之前栽種到現在的，後續在每一年都會撥一些經費，就是要在姜子寮公園多種一些不同的花不同的植栽，讓環境綠意盎然，有更多花也更漂亮，包括往姜子寮絕壁的路的兩側，也有杜鵑花，都會做整修，讓花更整齊漂亮。