寒冬送暖到偏鄉 雙溪弱勢戶獲贈300件暖被

今(1)日新北市雙溪區公所媒合簡天生紀念基金會舉行新春送暖被活動，由基金會董事長簡美玉帶領團隊捐贈300件暖被予雙溪區低收、中低收入戶、中低老人、特殊境遇家庭、身心障礙及弱勢邊緣戶使用，由區長林銚傑代表接受並頒發感謝狀，盼藉由企業愛心拋磚引玉，將小愛化為大愛，幫助更多弱勢民眾。

雙溪區地處偏遠，幅員遼闊，社會資源較為匱乏，為了關懷當地弱勢民眾，雙溪區公所年年媒合適合的物資，除了讓民眾領有既有的福利津貼外，透過公私協力在現有津貼外還有額外的小確幸。

雙溪區區長林銚傑表示，感謝簡天生紀念基金會及新麗企業即時的愛心挹注，在雙溪長年濕冷的氣候致贈暖暖的棉被，發揮非常大幫助，區公所一直對來自社會的愛心公益滿懷感激，公所團隊會持續努力做好各項福利政策，讓大家都能感受到社會的關懷與溫暖，邀請社會各界善心人士一起做公益，將正向溫暖的能量傳遞到社會各個角落。

簡天生紀念基金會董事長簡美玉表示，新麗企業為專業製造不織布產品公司，於全球各地等20多個據點設廠，2015年成立財團法人簡天生紀念基金會，企業經營之同時，積極實踐企業社會責任，熱心公益助弱勢家庭，今天到雙溪捐贈三百多件自家生產的優質冬被，希望帶給弱勢家庭溫暖。