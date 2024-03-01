大安森林公園建園30年 蔣萬安曝黃大洲當年被包圍往事

台北杜鵑花季上午在大安森林公園露天音樂台舉辦花展記者會，由台北市長蔣萬安揭開序幕。今年是大安森林公園建園30周年，蔣萬安提到前市長黃大洲當年承受極大壓力面對各項抗爭，還在市長官邸被抗爭民眾包圍，但仍堅持做對的事，才讓市民享受這麼棒的大安森林公園。

「2024台北杜鵑花季」從3月1日至31日，為期一個月，今年也適逢大安森林公園建園30周年，從1994年3月29日啟用至今。上午參加花季的貴賓，包括大安森林公園之友基金會董事長楊平世、億光基金會簡文秀，以及北市府前官員，前市長黃大洲因天冷取消出席。

蔣萬安說，今年剛好是大安森林公園建園30周年，其實一路走來並不容易，每一次碰到前市長黃大洲，黃都說過去做3件事最讓他最驕傲，包括中華商場遷建、基隆河截彎取直，再來就是他一直講的大安森林公園，當時他承受極大壓力面對各項的抗爭，他說當時住在市長官邸，晚上還被抗爭民眾包圍，他的太太都告訴他不敢回家，但他還是堅持做對的事。

杜鵑花為台北市的市花，除了常見平戶杜鵑的粉、白浪漫花色外，到大安森林公園更可以觀賞到超過20品種百花爭妍的杜鵑花，今年北市再度與台大杜鵑花節及新北市萬金杜鵑一同合作，在每年2至3月打造杜鵑花城。

北市公園處處長藍舒凢表示，這次活動規畫包括城市園藝設計、生態保育宣導，並整合在地商圈，也將大安森林公園的優勢，日夜24小時皆美的特色凸顯出來，打造2024台北杜鵑花季。

公園處青年所主任王淑雅說，台灣杜鵑品種多源自日系和西洋，花展中特別邀請到近年度最受關注花展藝術家小亨利木作教室主理人王宏亨，打造一座十坪空間的「真束洋小屋」，以日系洋派的建築結構真束洋小屋為設計藍圖，在大安森林公園綠草地上建造起一座木屋，透過層層堆疊的木構，將杜鵑花朵柔性的美感展露無遺。