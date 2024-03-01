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今晚陪盧秀燕賞花燈敢說「醜水」？蔣萬安笑答：別害我

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖為日前台北市長蔣萬安率局處長賞燈，在網友熱議的「眾神保庇」燈組前玩自拍。圖／台北市政府提供
圖為日前台北市長蔣萬安率局處長賞燈，在網友熱議的「眾神保庇」燈組前玩自拍。圖／台北市政府提供

台北燈節「龍躍光城」開幕時，位在中山堂的「眾神（龍）保庇」燈組被民眾戲稱人偶長得像台中市長盧秀燕，台北市長蔣萬安特別去自拍，當時還說「我覺得醜水（台語）；盧市長漂亮多了。」由於兩人今晚要在台北合體看花燈，媒體上午問蔣萬安，跟盧秀燕看花燈，還會說「醜水、醜水」嗎？蔣萬安笑答「你別害我」。

蔣萬安說，非常歡迎盧市長來到台北，因為上個星期到台中，當時有提出邀請，她也非常爽快地說會回訪，所以特別安排今天晚上來參觀台北燈節，當然一開始也會到現在非常熱門的打卡景點「眾神祈福」燈區前。

蔣萬安表示，前面有一組燈，網路上說很像盧市長，他一開始就說「盧市長真的漂亮太多了」所以當然一定讓盧市長來看看現在很夯的燈組，另外也會欣賞主燈，包括幾個非常深受市民喜愛的燈組，所以都會安排讓盧市長看到台北燈節的魅力跟精采。

台北市長蔣萬安上午參加台北杜鵑花季開幕式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加台北杜鵑花季開幕式受訪。記者楊正海／攝影

盧秀燕 花燈 蔣萬安

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