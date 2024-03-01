今晚陪盧秀燕賞花燈敢說「醜水」？蔣萬安笑答：別害我

台北燈節「龍躍光城」開幕時，位在中山堂的「眾神（龍）保庇」燈組被民眾戲稱人偶長得像台中市長盧秀燕，台北市長蔣萬安特別去自拍，當時還說「我覺得醜水（台語）；盧市長漂亮多了。」由於兩人今晚要在台北合體看花燈，媒體上午問蔣萬安，跟盧秀燕看花燈，還會說「醜水、醜水」嗎？蔣萬安笑答「你別害我」。

蔣萬安說，非常歡迎盧市長來到台北，因為上個星期到台中，當時有提出邀請，她也非常爽快地說會回訪，所以特別安排今天晚上來參觀台北燈節，當然一開始也會到現在非常熱門的打卡景點「眾神祈福」燈區前。