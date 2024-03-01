上班時間警國道匝道口臨檢 民怨「一早這麼擾民」

國道公路警察局第六公路警察大隊樹林分隊昨早執行六至八時取締未戴安全帶例行性勤務，但處上班尖峰時間車輛回堵到三鶯大橋約一公里造成民怨「一早這麼擾民」，副大隊長劉賢裕表示接獲塞車通報後立即撤站使車流暢通。

新北市三鶯交流道，是不少三鶯地區民眾上、下班南來北往必經路段，平常平面道路復興路就已經略顯車潮，尖峰時刻更顯壅塞。不料昨天國道公路警察局第六公路警察大隊樹林分隊在上班尖峰時段往北方向匝道，執行六至八時取締未戴安全帶例行性勤務，造成車輛回堵至三鶯大橋。

民眾在橋上動彈不得，不滿在臉書「我是三峽人」發文「三鶯（大）橋往三峽塞爆不要再上來了 ，提早改二橋（三鶯二橋）」，網友也紛紛表示「復興路右轉上國道一轉過去就卡住、一早這麼擾民、一早就塞爆…居然是警察臨檢安全帶？」