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上班時間警國道匝道口臨檢 民怨「一早這麼擾民」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
國道公路警察局第六公路警察大隊樹林分隊昨早上班尖峰時間在三鶯匝道執行安全帶臨檢勤務導致車輛回堵，引發民眾不滿。本報資料照片
國道公路警察局第六公路警察大隊樹林分隊昨早上班尖峰時間在三鶯匝道執行安全帶臨檢勤務導致車輛回堵，引發民眾不滿。本報資料照片

國道公路警察局第六公路警察大隊樹林分隊昨早執行六至八時取締未戴安全帶例行性勤務，但處上班尖峰時間車輛回堵到三鶯大橋約一公里造成民怨「一早這麼擾民」，副大隊長劉賢裕表示接獲塞車通報後立即撤站使車流暢通。

新北市三鶯交流道，是不少三鶯地區民眾上、下班南來北往必經路段，平常平面道路復興路就已經略顯車潮，尖峰時刻更顯壅塞。不料昨天國道公路警察局第六公路警察大隊樹林分隊在上班尖峰時段往北方向匝道，執行六至八時取締未戴安全帶例行性勤務，造成車輛回堵至三鶯大橋。

民眾在橋上動彈不得，不滿在臉書「我是三峽人」發文「三鶯（大）橋往三峽塞爆不要再上來了 ，提早改二橋（三鶯二橋）」，網友也紛紛表示「復興路右轉上國道一轉過去就卡住、一早這麼擾民、一早就塞爆…居然是警察臨檢安全帶？」

對此，國道公路警察局第六警察隊副大隊長劉賢裕表示，分隊臨檢勤務都有通報國道警察局，也要求分隊在現場觀察匝道車輛是否有回堵情形，昨天早上7點30分發現車輛開始回堵後就立即撤站，避免影響通勤族車流。

民眾在橋上動彈不得不滿在臉書我是三峽人發文「三鶯（大）橋往三峽塞爆不要再上來了 ，提早改二橋（三鶯二橋）」。圖／翻攝「我是三峽人」臉書
民眾在橋上動彈不得不滿在臉書我是三峽人發文「三鶯（大）橋往三峽塞爆不要再上來了 ，提早改二橋（三鶯二橋）」。圖／翻攝「我是三峽人」臉書

國道 警察

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