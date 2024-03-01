推廣一支釣 蔡志鴻獲模範漁民

55歲新北瑞芳漁民蔡志鴻以深澳漁港為基地，從事海洋觀光及夜釣體驗，以一支釣取代高效率網具，雖然漁獲量低，卻能避免過度捕撈，也可選擇魚種，漁獲品質好，獲選為全國模範漁民，昨接受市長侯友宜表揚。他說，賺海洋財不能只想到營利，更要重視環境永續。

蔡志鴻經營船釣事業逾30年，他說，台灣是海洋國家，海岸線長且景觀多元，海洋生態保育刻不容緩，才讓吸引更多人親近海洋、遨遊海洋、愛上海洋。30年來他陸續買過8艘船，現仍有3艘船營運中。

蔡志鴻除致力於採用友善海洋漁法，為海洋保育盡分力，為達成漁業永續發展目標，他常鼓勵年輕人加入海洋領域，也參加海漁基金會協助成立的「深澳漁業青年聯誼會」，他2個兒子大學畢業後也進入團隊，二代人攜手經營娛樂漁船「海洋航行者號」，希望傳承漁業文化。

蔡也提到，過往漁民慣用漁網捕撈，容易將還沒長大的魚撈起，他堅持用一支釣，以釣竿、魚鉤結合活餌或假餌，雖然漁獲效率較低，卻可透過調整魚鉤大小、放鈎深度來選擇想釣獲的魚種，也為小魚留下生機。