快訊

新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

貨車衝撞派出所 24歲男警喪命 肇事者逃離穿越平交道遭火車撞死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推廣一支釣 蔡志鴻獲模範漁民

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
瑞芳漁民蔡志鴻（右）獲模範漁民殊榮，由市長侯友宜頒獎。記者江婉儀／攝影
瑞芳漁民蔡志鴻（右）獲模範漁民殊榮，由市長侯友宜頒獎。記者江婉儀／攝影

55歲新北瑞芳漁民蔡志鴻以深澳漁港為基地，從事海洋觀光及夜釣體驗，以一支釣取代高效率網具，雖然漁獲量低，卻能避免過度捕撈，也可選擇魚種，漁獲品質好，獲選為全國模範漁民，昨接受市長侯友宜表揚。他說，賺海洋財不能只想到營利，更要重視環境永續。

蔡志鴻經營船釣事業逾30年，他說，台灣是海洋國家，海岸線長且景觀多元，海洋生態保育刻不容緩，才讓吸引更多人親近海洋、遨遊海洋、愛上海洋。30年來他陸續買過8艘船，現仍有3艘船營運中。

蔡志鴻除致力於採用友善海洋漁法，為海洋保育盡分力，為達成漁業永續發展目標，他常鼓勵年輕人加入海洋領域，也參加海漁基金會協助成立的「深澳漁業青年聯誼會」，他2個兒子大學畢業後也進入團隊，二代人攜手經營娛樂漁船「海洋航行者號」，希望傳承漁業文化。

蔡也提到，過往漁民慣用漁網捕撈，容易將還沒長大的魚撈起，他堅持用一支釣，以釣竿、魚鉤結合活餌或假餌，雖然漁獲效率較低，卻可透過調整魚鉤大小、放鈎深度來選擇想釣獲的魚種，也為小魚留下生機。

漁民 瑞芳

延伸閱讀

推廣觀光漁船一支釣 瑞芳漁民蔡志鴻獲頒模範漁民

新北30家農漁會獲頒績優 汐止農會成亮點

鰻苗捕撈明結束！3月1日起8個月禁捕 違者最高罰15萬

漁船翻覆案／中方先出動海警 再派漁政執法船

相關新聞

轉運站用地變更公園 北大特區叫好

新北北大特區面積185.53公頃，橫跨三峽、樹林區，為提升在地生活機能，昨辦理「變更台北大學大學社區特定區計畫第二次通盤...

蔣團隊改組 殷瑋將任青年局長

台北市小內閣團隊人事昨改組，環保局長吳盛忠因深坑大火請辭獲准，原客家事務委員會主委徐世勳接任環保局長；客委會主委由33歲...

藍綠退讓 建議市長親自報告

新北市議會將在3月5日展開為期10天臨時會審查基金預算，藍、綠、無黨總召昨開程序委員會，對市長侯友宜要不要親赴臨時會，藍...

推廣一支釣 蔡志鴻獲模範漁民

55歲新北瑞芳漁民蔡志鴻以深澳漁港為基地，從事海洋觀光及夜釣體驗，以一支釣取代高效率網具，雖然漁獲量低，卻能避免過度捕撈...

北市府人事迎新局…發言人殷瑋兼任青年局長 藍綠白議員這樣看

台北市青年局長由北市府發言人殷瑋擔任，國民黨籍議員秦慧珠和民眾黨議員陳宥丞肯定人選，不過，藍綠白三黨議員也提出針對之前議...

社子島開發案中央地方達成共識 引進輕軌解決交通瓶頸

內政部長林右昌今天表示，日前已經拜會台北市長蔣萬安，針對台北市社子島開發案已達成初步共識，但目前交通沒有完整配套，恐會重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。