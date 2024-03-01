轉運站用地變更公園 北大特區叫好

新北北大特區面積185.53公頃，橫跨三峽、樹林區，為提升在地生活機能，昨辦理「變更台北大學大學社區特定區計畫第二次通盤檢討」，轉運站用地變更公園用地，也因應地方發展，活化公設用地機能，加入托老、托幼構想，全案經兩級都市計畫委員會審議通過，昨起發布實施。

此次檢討重點為符合管用合一原則，龍埔國中所在地配合北大高中招生，將學校用地變更為文高用地，其他區域內已開闢為道路部分，配合現況調整為道路用地。

另北大特區早期於2008年開發時，在特區內規畫一處車站用地，盼作為轉運站提升北大特區發展，目前台北客運已在周邊有三峽一站、二站等，三峽市區也有公車停放用地，考量北大特區發展成熟，且該轉運站開發以來一直作為公園使用。交通局評估已無使用大義路、學成路口車站用地需求，此次檢討變更為0.5公頃公園。

「太好了！」龍學里長周秀鳳表示，居民很擔心若當轉運站會產生公車廢氣及吵雜聲，確定變更為公園用地，符合地方期待。鄰近的龍恩里長黃家賢也說，整個北大特區內台北客運路線四通八達，沒必要再設轉運站。

北大特區全名為台北大學特定區，特區以發展為大學城為主，區域內多為住宅用地，商業用地集中在特區中間，目前特區內幾乎無空地，區域人口逾6萬人。