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YouBike新政上路 熱點無車可借

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱楊正海／台北報導
台北捷運101站旁邊的YouBike站點，昨天即使過了尖峰時段，仍無車可借。記者鍾維軒／攝影
台北捷運101站旁邊的YouBike站點，昨天即使過了尖峰時段，仍無車可借。記者鍾維軒／攝影

台北市YouBike前30分鐘免費政策上路，適逢228紀念日，使用數不多，真正考驗是昨天首個上班日，多個站點還是「無車可借」，有里長表示，木柵有站點沒車逾1小時，市府調度部分仍需加強。台北市長蔣萬安昨二度視察站點狀況，也發現無車可借，要求交通局專案研究。

上班日早上7點至9點為尖峰時段，熱門站點如101站、市政府周遭，從捷運站的車輛全被騎光，遠離捷運站的商辦區則是滿車。民眾林先生說，即使沒有前30分鐘免費，尖峰時段就是會時常沒車或商辦周遭被停滿，市府投入的YouBike再多，沒有人調度也沒用。

文山區華興里長陳峙穎表示，里內永建國小對面有個站點，共有19個車柱，到了中午12點沒有車可借，過了1小時再去查看還是無車，凸顯車輛數明顯不足，其中還有一塊1.0車柱拆除後，遲遲未裝設2.0車柱，他去年就向市府反映，至今仍未裝設。

蔣萬安昨天上班途中，發現有站點無車可借，也下車直擊拍影片，昨天下午也去視察大安捷運站YouBike租借站。蔣萬安強調不是「突襲檢查」，而是走動式管理，會把第一線狀況跟局處反映。

蔣萬安也說，實際了解忠孝東路到象山站站點，發現捷運出口一班乘客出來，一批車輛可能就全部都被借走。但很有趣的是，大概在2百公尺以內，另外1個站其實YouBike的車輛還是不少，所以鄰近的站點如何即刻調度、更有效率，會請微笑單車公司、交通局做專案研究。

蔣萬安指出，另外比較大的使用量像公館、台大周邊附近的YouBike站點，會透過專案檢討，針對學生較密集地方優化。

北市交通局運管科長朱宸佐說，熱門站點的車柱確實無車可借，也需要排隊等候還車，目前持續增加車輛優先配置在熱點，要求微笑單車公司加強並優化車輛調度；以前熱點也會發生無車可借、無柱可還，重點是新政策上路後，借還狀況有無惡化，現在已額外增加2千輛自行車，也多逾30人協助車輛調度，整體見車率維持9成以上。

前30分鐘免費政策上路後，朱宸佐評估，整體租借次數會增加15%，使用人數變多，但使用時間會變得更發散，離峰時間使用次數會跟著增加。

YouBike 捷運 蔣萬安

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