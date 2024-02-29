北市2國小弦樂團聯手 前進高雄衛武營舉辦親子音樂會

由知名指揮家許家銘領軍、連續15年進入全國音樂比賽的台北市立光復國小弦樂團，邀請北市敦化國小弦樂團，將以《光風霽衛．敦琴共武》為主題，南下挑戰登台高雄衛武營演出，並計劃帶來10多首橫跨古典與動漫的經典曲目，讓親子觀眾在3/8婦女節這天，享有多元奇幻音樂響宴。

全台有多所國小設置弦樂團推動基礎音樂教育，在台北市學生音樂團體比賽中北市東區就有11所學校競爭全國賽資格。成立於民國90年的光復國小弦樂團是唯一連續15年進入全國音樂大賽的北市國小弦樂團。這次音樂會特別力邀北市東區的敦化國小弦樂團共同舉辦《光風霽衛．敦琴共武》親子音樂會。本次兩校合奏，在古典樂曲上將演出包含蕭士塔高維奇、莫扎特、小約翰史特勞斯、芥川也寸志、以及李哲藝等知名作曲家的作品。而為吸引更多親子音樂愛好者，亦安排演出近日受全球矚目知名樂團YOASOBI〈我推的孩子〉動畫主題曲<偶像IDOL>、草野華余子〈鬼滅之刃〉主題曲<紅蓮華>、久石讓〈神隱少女〉印象專輯裡的<千尋的華爾茲>、以及〈在魔王城說晚安〉的、<快眠！安眠！スヤリスト生活>等多首動漫曲目。希望讓讓樂團孩子體驗國際級音樂舞台的演出魅力，也要藉由跨界的曲目規劃，讓親子觀眾在3/8婦女節這天，享有多元奇幻音樂響宴。