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北市推動人本交通 將拓寬師大路人行道、路口外推

中央社／ 台北29日電

北市議員趙怡翔指出，北市府預計在師大路設置600公尺人本交通示範道路，包含人行道拓寬、路口外推等工程與措施。市府今天表示，預定年底完工，工程預算約3300萬元。

民進黨台北市議員趙怡翔指出，調資料發現，全國交通事故總件數去年破40萬件，台北市府為落實安全且符合在地需求的道路空間，規劃結合最新人本交通設計規範改善師大路。

趙怡翔說，改善師大路具重要象徵，包含結合人行道拓寬、路口外推、機退及清除障礙物，並設立左轉專用車道、取消路口強制機車兩段式左轉、增加停車彎，相關內容皆是參考國內外最新型道路規範與設計。

他指出，師大路改善案完成後，能提供居民及師大學生完整及安全的行走空間，如師大路部分人行道原寬1.3公尺，將拓寬到3.3公尺；停車部分，將新增卸貨格、臨停處、限時停車格等。

趙怡翔感謝市府積極協調改善師大路，相關各局處持續貫徹市長蔣萬安重視交通安全的要求。

台北市交通管制工程處對此回應，此路段位於和平東路1段到羅斯福路3段間的師大路，規劃主因是考量改善通行環境及兼顧地方停車與臨停需求等條件，盼提供更舒適行人空間及提升車輛安全與順暢性，包含人行道拓寬工程、機退措施與增設停車格、調整路型等。

北市新建工程處表示，此案正依民眾意見辦理細部設計，可望6月完成工程招標，預算約新台幣3300萬元，但受工程招標及開挖後須處理地下管線以利排水系統施作等影響，預估以今年底完工為目標。

人行道 北市

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