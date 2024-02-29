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有拜有保佑 淡水區長率隊到廟祈福工程順利

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區長巫宗仁帶領區公所工程團隊，到了清水巖祖師廟祈福，希望大大小小工程都可以順利進行圓滿完工。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區長巫宗仁帶領區公所工程團隊，到了清水巖祖師廟祈福，希望大大小小工程都可以順利進行圓滿完工。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區今年人口最有可能突破20萬人大關，也代表著各項基礎建設也愈來愈多，為了讓工程能夠順利進行，淡水區長巫宗仁帶領淡水區公所工程團隊，包括了工務課長等人來到了清水巖祖師廟，舉辦隆重新春團拜祈福儀式，希望今年淡水區內大大小小工程都可以順利進行圓滿完工。

淡水區長巫宗仁表示，淡水區內每年的工程數量隨著人口的增加，逐年攀升，例如由市府主導的淡北聯外道路及週邊工程，明年完工淡江大橋、淡水大竹圍地區的民生市場、有將近三萬人口的崁頂里活動中心工程等，都正在如火如荼的進行當中。

區長表示，除了有許多市府及公所進行的大型建設之外，許多鄰里當中的工程也不少，包括了道路改善等等，所有工程今年都是三、四億的經費在進行，因此也期盼透過新春團拜，除了凝聚工程團隊士氣，也祈求祖師爺能夠天祐淡水，讓工程順利完工。

淡水 淡江大橋

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