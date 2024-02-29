兩個金山相見歡 日本金山町參訪金山區公所

新北市有金山區，日本福島縣也有金山町，日本福島縣金山町一行人在町長帶領下到訪新北市金山區，第一站就到金山區公所互相交流，也因為兩個城市都是非一線的小城鎮，卻同樣都有豐富自然觀光資源及溫泉，因此雙方也針對如何利用既有自然資源及優勢來發展振興產業，作為雙方交流的重點。

日本福島縣金山町擁有世界最美鐵道之稱的「只見線」鐵路，在歷經2011年大雨災害造成鐵道橋墩毀損，歷經長時間修復終於在2022年全線修復，透過在地鄉土攝影師努力紀錄「只見線」的風景，吸引讓許多國外朋友發現「只見線」之美，也吸引許多台灣人前往朝聖，對於「只見線」來說，台灣觀光客是促成復興很大的關鍵，於是到訪台灣希望有機會能有更深度的交流。

金山區長劉昌松表示，位處北海岸中心的金山從空中俯瞰就像一隻老虎或是大貓的型態栩栩如生蓄勢待發，金山背山面海山海交錯有多變的大自然環境豐富的自然生態，鄰近大屯火山豐富的地熱溫泉資源擁有全國密度最高的公共溫泉浴室及許多不同泉質的特色溫泉會館，更有深厚的人文歷史文化底蘊，生長在這樣環境下的金山人樂天知命也熱情洋溢，透過這次與福島縣金山町的交流，兩座城市共同學習地方發展所遇到的困境以及難題的克服方式，雙方都獲得相當寶貴的經驗。