公園要建派出所消防隊引反彈 淡水民眾要求暫停

淡海新市鎮第一期都市計畫開發區隨著聯外交通運輸系統陸續興建，逐漸吸引人力及產業等民間資源投入，人口數逐漸攀升，而為了因應治安及救護消防需求等基礎單位設置，由淡水警分局舉辦一場公七公園設置新市派出所、消防分隊及淡海捷運分隊共構工程地方說明會。不過現場民眾表達反對設置在公七公園，要求暫停招標。

民眾意見表示，支持在新市鎮設派出所消防隊，但反對設在公七公園，除了要犧牲公園綠地外，消防大型車輛進出鄰近輕軌站道路更是會造成交通問題，另外還有消防救護車輛的鳴笛聲響更是噪音影響住戶。

淡水警分局長彭正中表示，此項計劃案，從民國106年就開始地方爭取在新市鎮設置派出所及消防分隊，在108年新北市政府同意興建，而目前這項興建案，將會在114年完工啟用，但之前在網路上看到許多附近居民有不同聲音，因此這次特別將資訊透過說明會完整公開向大家說明。

新北市議員鄭宇恩表示，早期在開發新市鎮一期，公共設施用地只有淡水區公所這一塊地，而另外教育用地無法多目標使用，也就是無法轉為其他單位用地，因此能夠挑選的地點相當少，淡水隨著人口增加，基礎需求包括國小就學，生活機能，而消防治安更是未來都市計劃基礎的一環，選擇用地也耗費相當久的時間，未來也會要求新北市政府及營建署在進行公園綠地多目標使用時，會更加審慎，也就是說盡可能不會再有類似情況發生。

崁頂里長吳庭岳表示，雖然目前新市鎮警民比例相對不平衡，市府應當向居民清楚的說明，或是將新市鎮一期用地逐一盤點，確定有那些用地能夠使用，釐清居民對於設置所帶來影響的疑慮。但也有居民表達讚成設置，他指出，新市鎮過去長期受到飆車噪音困擾，設置派出所能夠有效改善，另外由於位置在新市鎮中心點，消防救護更能夠快速抵達新市鎮任何一處來救援。但正反兩方意見都有的情況下，也考驗著市府智慧，讓這項計劃達到最佳平衡點。