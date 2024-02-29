新莊中港大排光雕展明晚開展 5公尺高愛心光廊浪漫登場
一年一度新莊中港大排光雕展將於明晚開展，連續24天點亮中港河廊。今年以「幸福新北 戀戀中港」為主題，由百萬盞炫彩LED燈，再加上六大主題美景，來迎接白色情人節的到來。此外，明晚開幕儀式還有LUXY BOYZ超級激光秀精彩表演，水利局邀請民眾相約一起至中港大排共度幸福時光。
活動開幕儀式於明天傍晚17點30分在新北市新莊區中港大排中港廣場舉辦，展期從明天至3月24日，水利局長宋德仁表示，光雕展以中港大排為舞台中心，透過不同愛情燈飾元素，打造屬於每一對情人的主題。全場共規劃六個主題區域，以浪漫愛情燈飾結合沉浸式光雕投影，沿著蜿蜒河廊，並利用自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等陸橋，打造愛情運河。
水利局表示，在3月14日白色情人節當晚還有加碼闖關活動，只要現場報名通過默契考驗「擊響愛情」與「心動來電」等遊戲，就可以獲得限量「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品。
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