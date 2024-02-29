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推廣觀光漁船一支釣 瑞芳漁民蔡志鴻獲頒模範漁民

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
瑞芳漁民蔡志鴻以深澳漁港為基地，從事海洋觀光及夜釣體驗，以一支釣取代高效率網具，雖然漁獲量低，但不會過度捕撈，也可選擇魚種，漁獲品質較佳價格好，還被選為「112年度全國模範漁民」。記者江婉儀／攝影
瑞芳漁民蔡志鴻以深澳漁港為基地，從事海洋觀光及夜釣體驗，以一支釣取代高效率網具，雖然漁獲量低，但不會過度捕撈，也可選擇魚種，漁獲品質較佳價格好，還被選為「112年度全國模範漁民」。記者江婉儀／攝影

新北市農業局今舉辦「112年度績優農漁會及農漁民表揚典禮」，其中瑞芳漁民蔡志鴻以深澳漁港為基地，從事海洋觀光及夜釣體驗，以一支釣取代高效率網具，雖然漁獲量低，但不會過度捕撈，也可選擇魚種，漁獲品質較佳價格好，還被選為「112年度全國模範漁民」。

蔡志鴻今年55歲，1991年在退伍前，因遇到經營海釣船的叔叔，推薦他可從事海釣船，蔡志鴻對此有興趣，退伍後隨即到船上當水手，從落錨、起錨、觀海象、算流水及學習找魚蹤，忍受暈船的不適，經過一年磨練後總算出師，並買下了第一艘屬於自己的海釣船。

蔡志鴻表示，他與與父母親一起經營，當時也是國內年紀最輕的海釣船船長，開始了航海夢想家的生涯，截至今年已有32年之久，成功打造了台灣夜釣休閒漁業產業基石，還創造自我品牌－航海家船隊，致力於推廣觀光遊憩的海洋產業，打造高品質的船，並開拓多元的觀光主題。

蔡志鴻說，過往都是用漁網捕撈，但也會把還沒長大的魚撈起，還沒長大就被吃掉，所以改用一支釣，以釣竿、魚鉤結合活餌或是假餌取代，雖然漁獲效率較低，但可透過調整魚鉤大小、放鈎深度來選擇自己想釣獲的魚種，且因釣上來漁獲品質較佳，市場接受度高而價格好。

新北有7家農漁會躋身全國農漁會盈餘排名前10名，更於農業金融體系最高榮譽「農金獎」囊括13獎項，市長侯友宜表示，新北協助農友打開通路，建立消費者信賴的健康農產品牌，讓消費民眾能夠選購產地直送當季的美味，並持續推動青農力計畫及農漁民長者健檢，打造友善從農從漁環境。

汐止區農會榮獲第17屆農金獎「農業金庫策略合作獎」及「數位金融推廣獎」雙特優，更是全台第一家推廣行動支付的農會，透過與市場自治會合作，將台灣PAY支付拓展至在地約900個商家，另外淡水區、汐止區及五股區農會成立綠色照顧站，提供長者關懷、送餐及食農教育等服務，榮獲「第三屆十大綠色照顧優良典範－綠色關懷服務獎」。

汐止區農會榮獲第17屆農金獎「農業金庫策略合作獎」及「數位金融推廣獎」雙特優。記者江婉儀／攝影
汐止區農會榮獲第17屆農金獎「農業金庫策略合作獎」及「數位金融推廣獎」雙特優。記者江婉儀／攝影
瑞芳漁民蔡志鴻以深澳漁港為基地，從事海洋觀光及夜釣體驗，以一支釣取代高效率網具，雖然漁獲量低，但不會過度捕撈，也可選擇魚種，漁獲品質較佳價格好，還被選為「112年度全國模範漁民」。記者江婉儀／攝影
瑞芳漁民蔡志鴻以深澳漁港為基地，從事海洋觀光及夜釣體驗，以一支釣取代高效率網具，雖然漁獲量低，但不會過度捕撈，也可選擇魚種，漁獲品質較佳價格好，還被選為「112年度全國模範漁民」。記者江婉儀／攝影

海釣船 漁民

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