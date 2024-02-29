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YouBike30分鐘免費 文山區里長曝站點一小時沒車無人補
台北市長蔣萬安日前宣布2月28日起YouBike前30分鐘免費，是該政策上路後首個上班日，僅管交通局今表示見車率有9成以上，但各站點借還狀況仍相當不均，文山區有里長表示，木柵很多站點出現車輛不足問題，且補車狀況很慢，有站點沒車逾一小時，認為市府調度部分仍需加強。
記者今天中午觀察發現，台科大周邊站點都還有腳踏車可借，學生表示，早上8至9點及下午4至5點會有無車可借狀況，其他時間點借車不困難，但若要還車比較困難，常常會碰到無位可還的窘境，有時候通報服務人員，可能要等半小時以上，乾脆騎遠一點還車，避免上課遲到。
文山區華興里長陳峙穎表示，打開APP來看，木柵區有很多站點都是橘、紅色，不是沒車、就是車很少，且就算顯示有車，也不一定每一台都可借，有時車柱壞掉刷了卡車子拔不出來，「有時候是剩下的車輛籃子裡面被丟滿垃圾…」認為市府管理跟清潔還需加強。
陳峙穎舉例，里內永建國小對面有個站點，共有19個車柱，今天中午12點沒有車可借，過了1小時再去查看還是無車可借，凸顯車輛數仍明顯不足，其中還有一塊1.0車柱拆除後，遲遲未裝設2.0車柱，他去年就向市府反映，但至今仍未裝設。
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