新北30家農漁會獲頒績優 汐止農會成亮點
新北市30家區農會、漁會今天獲表揚新北112年度績優農漁會；其中，汐止區農會去年獲第17屆農金獎「農業金庫策略合作獎」及「數位金融推廣獎」雙特優，成為今天全場焦點。
市府農業局今天舉辦「112年度績優農漁會及農漁民表揚典禮」，今天中午由市長侯友宜頒贈獎座，向獲獎的農漁會及農漁友表達感謝。
新北市農會理事長林讚枝致詞時，感謝市府團隊輔導農會，讓農產品產銷平衡並穩定價格，增進農民收入。尤其，新北各農會去年總盈餘新台幣18億餘元，成長25%，且穩定成長中。
他說，去年農業信用保證基金舉辦的第17屆農金獎，新北市獲得14項獎，尤其汐止區農會獲得「農業金庫策略合作獎」及「數位金融推廣獎」雙特優，成為今天頒獎時的全場焦點。
農業局說，汐止區農會與農業金庫合作推廣聯貸、保險、代收代繳等業務，也透過與市場自治會合作，推廣行動支付，將台灣PAY支付拓展至在地約900個商家。
萬里區漁會理事長林榮欽致詞時，感謝市府協助完善漁港基礎建設，並行銷萬里蟹等漁產品牌，讓北海岸漁產業能夠穩定發展。
農業局說，獲選新北市112績優農漁民的蔡志鴻，推動友善釣魚理念，推廣一支釣方式取代網具，貢獻漁業保育及永續生態。蔡志鴻也曾獲選112年度全國模範漁民。
侯友宜致詞說，感謝農漁民的認真打拚，才能生產優質的茶葉等產品，建立消費者信賴的健康品牌，並透過行銷分享給消費者。他也肯定許多青農返鄉務農，以創新理念實踐農業永續，希望老一輩農民要多牽成年輕人。
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