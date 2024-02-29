新北議會臨時會 市府將專案報告深坑大火、三重鄰損案

新北市議會將在3月5日舉行為期10天臨時會審查基金預算，今天程序委員會對市長侯友宜要不要親赴臨時會，藍綠雙方爭論後各有退讓，綠營原要求侯友宜補做去年施政、預算報告，改為「過去讓它過去」，要求5日下午市府針對深坑大火、三重大樓傾斜案到議會專案報告「建議市長親自報告，也接受市長指派副市長或局處首長到場」，最後程序委員會通過此提案。

今天程序委員會確認本次臨時會將從3月5日開始至3月14日為期十天，藍綠黨團新任總召陳偉杰、張維倩，還有無黨聯盟總召蔡錦賢等人到場，各自發表意見。

張維倩率先發言表示，一月臨時會各方因有歧見導致流會，黨團才想要再舉辦這一次臨時會，主要是市長去年請假113天，造成新北市民與議會損失，希望把去年相關報告補起來，彌補大家缺憾。

不過蔡錦賢認為，「過去就過去了」，這次開臨時會目的在基金預算還沒審查完，侯友宜請假是他的權益，且請假期間市府持續運作，議員有問題還是會找副市長、局處首長，市長不可能一個人做那麼多事，希望藍綠各退一步，讓這次臨時會可以好好審查預算，4月定期會要怎麼就怎麼問。

陳偉杰表示，國民黨團訴求很簡單，就是希望臨時會能夠聚焦在基金審查上，好好把這個預算審完，市長去年施政報告已經是2023年的事情，希望這段時間好好觀察，持續監督市府，在4月份定期會再來總檢討，會比較聚焦。

張維倩認為，基金當然是如實審議，但專案報告並不會被耽誤時間，也可以安排早上時間；民進黨議員廖宜琨也說，雖說去年過了，但預算執行是現在進行式。

民進黨議員李宇翔也說，除施政報告與預算報告，近期還有深坑大火、三重建案房屋傾斜，市長也都親上火線，展現態度，他們是「建議」市長來報告，要不要做看市府態度，面對民意最重要就是來議會，兩團黨鞭都換人展現新氣象，市府要不要做他們尊重。民進黨議員周雅玲也認為，大家想了解重大民生事件，有效機制與後續處理方式是什麼，應該請市府、市長就相關議題說明清楚。

蔡錦賢直言，市府這麼大，副市長、局處首長各司其職，硬要市長來議會，最後還不是吵吵鬧鬧；但張維倩認為，這些事情拖到4月定期會太久，也是提供市府對外界說明的好機會。

各黨派經過一番爭論後，各自退讓，民進黨團改要求市府針對深坑大火、三重大樓傾斜案要求市府到議會專案報告，最後大會做成決議，5日臨時會第一天下午市府針對深坑大火、三重大樓傾斜案到議會專案報告，市長要不要來改為「建議來」，最後程序委員會順利結束。