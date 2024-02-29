北大特區土地通盤檢討 今發布實施變更車站用地為公園地

面積達185.53公頃的新北市北大特區，橫跨三峽及樹林區的部分區域，為提升在地居民生活機能，今辦理「變更台北大學大學社區特定區計畫第二次通盤檢討」，除將轉運站用地變更公園用地外，也因應地方發展活化公設用地機能加入托老、托幼，全案經兩級都市計畫委員會審議通過，自今起發布實施。

本次檢討重點為符合管用合一原則，龍埔國中所在地配合北大高中招生，將學校用地變更為文高用地，其他區域內已開闢為道路部分，也配合現況調整為道路用地。

另北大特區早期於2008年開發時，在特區內規劃一處車站用地，盼作為轉運站提升北大特區發展，但目前台北客運已在周邊有三峽一站、二站等，三峽市區也有公車停放用地，考量現今北大特區發展成熟，且該轉運站自開發以來一直作為公園使用。

交通局評估已無使用需求大義路、學成路口車站用地，於本次檢討變更為0.5公頃公園。後續公園開闢部分將持續配合在地需求評估辦理。此外停車場用地停二部分則配合在地托老、托幼需求，調整其土地使用規定，現正由經發局辦理招商作業，未來將朝向滿足當地社區居民所需之複合式設施開發。