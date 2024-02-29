新北財劃六都最少 侯友宜：450萬人城市拜託中央該調就調

新北市今市政會議，上午由主計處以「人均預算少．人窮治不窮」為題專案報告，表示新北市常住人口已達436萬人，但今年中央統籌分配及一般補助人均僅1萬3720元是六都最低，導致人均歲出也只有5萬2581元，新北市長侯友宜表示，估計目前在新北已有約450萬常住人口，呼籲中央分配補助款該調就調。

主計處表示，雖新北是統籌及一般補助六都會獲配最少，但仍檢討中程支出項目，額度核定時融入四年歲出款中程預算額度制，使各機關及早獲知未來4年可用資源，據以規劃中程施政計畫，因此歲出歲入自2021年起開始產生賸餘。

侯友宜聽完簡報後表示，新北沒錢也要做沒錢的事、也是要拚，新北市各單位預算每年編列大家很辛苦，財政局要開源、主計處也把關節流，每次審各單位預算就是一個大工程。

他說，新北預算編列每年成長，但新北人口也是每年成長，外來常住人口認為已有應該大約450萬人，新北可以講說各地方人口都減少唯獨新北市還有幾個城市在成長，都會型態越來越集中，新北人口只會往上走，沒受到少子化衝擊減少，面對預算如何花在刀口上，加上新北市這幾年又碰上都是整體開發期，光三環六線因物價調整就多幾十億預算。

另外包含社會福利、教育預算、河川整治也都不能減少，新北財政收支劃分 每年都在講，統籌分配及一般補助都是六都最低，歲出人均預算因此也是六都最低，可看到新北真的辛苦。侯友宜說，新北土地面積非最後一名，近三年營利事業總額也是第二名，中央算稅款以外，還要想想人口數的比例，算出整個都市發展重點六都要形成怎樣的態樣，中央在財政劃分應該好好想想 該調就調。