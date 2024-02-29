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YouBike前30分鐘免費上路 蔣萬安親自直擊拍下無車可借

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
YouBike前30分鐘免費，今天是第一個上班日，台北市長蔣萬安上班經過幾個YouBike站，特別停下來看一下借車的狀況。圖／取自蔣萬安IG
YouBike前30分鐘免費，今天是第一個上班日，台北市長蔣萬安上班經過幾個YouBike站，特別停下來看一下借車的狀況。圖／取自蔣萬安IG

台北市長蔣萬安選舉政見「YouBike前30分鐘免費」昨天上路，今天是第一個上班日，卻仍有民眾無法借還車。連台北市長蔣萬安今早上班路上，經過幾個YouBike站，特別停下來看一下借車的狀況，有些站點借不太到車，蔣萬安也決定下午再前往捷運大安站5號出口視察YouBike租借。

蔣萬安中午在市長IG貼文，蔣萬安在上班路上發現，像象山站，已經沒有車，松仁路121巷車多，不容易還車，但信義廣場的大站，租借率雖然高，仍有車可借，還下車拍影片。

蔣萬安說，經過幾個YouBike站，特別停下來看一下借車的狀況，有些站點借不太到車，也馬上告訴交通局，加速整體調度。接下來，一定要依據借車狀況，以市民的感受為核心考量，適度調配。

【中央社／台北29日電】

台北市YouBike恢復前30分鐘免費，市長蔣萬安今天到市府周邊站點視察，3站就有一站無車可借。他表示，已指示交通局加速調度，一定會以市民感受為核心考量。

前台北市長柯文哲任內取消YouBike前30分鐘免費政策，改為前30分鐘收費新台幣5元，與公車、捷運雙向轉乘優惠5元。

蔣萬安27日宣布YouBike恢復前30分鐘免費，且為解決時常無車可借、無柱可還的現況，交通局規劃民國115年將站點增加至2000站、車輛提升至2萬7500車。

政策實施首個上班日，蔣萬安在Instagram上發文說，他上班途中經過幾個YouBike站，特別停下來看一下借車狀況，發現有些站點借不太到車，就馬上告訴交通局要加速整體調度。

蔣萬安在影片中先前往捷運象山站2號出口前視察，第一站就發現沒有車輛可以借；接著前往松仁路121巷口，這一站可借數量較多；最後到了信義廣場，則陸續有人借車、還車。

蔣萬安強調，接下來一定要以市民感受為核心考量，依據借車狀況適度調配。他將在下午前往捷運大安站5號出口，繼續視察YouBike租借情形。

YouBike 蔣萬安

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