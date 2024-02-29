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新北板橋、中永和增3471地磁車格 明啟用前5分鐘免費

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市板橋、中和、永和及新店等區計122條停車密集路段，建置3471格地磁智慧停車格，明啟用。圖／新北市交通局提供
新北市板橋、中和、永和及新店等區計122條停車密集路段，建置3471格地磁智慧停車格，明啟用。圖／新北市交通局提供

新北市板橋、中和、永和及新店等區計122條停車密集路段，建置3471格地磁智慧停車格，藉以推動智慧停車服務，同時幫助民眾快速找到停車位。交通局表示，明天正式啟用，除提供24小時全天候即時空位查詢服務，也提供5分鐘免費停車優惠，提升停車位周轉率，未來將擴大範圍。

交通局長鍾鳴時表示，地磁智慧停車格是運用地磁車位在席偵測技術，將路邊停車即時空位資訊，以地圖及顏色區分空位呈現在「新北市路邊停車空位查詢系統」網頁，及手機「易停網」及「停車大聲公」APP，民眾可減少四處繞行尋找車位的時間，讓停車更智慧、更方便。

交通局停車營運科長許芫綺表示，除了可幫助民眾快速找到停車位外，還能利用地磁動態偵測車輛停入及駛離時間計算停車費，輔助人工開單作業，並提供5分鐘免費停車優惠，提高周轉率。

目前板橋、中和、永和及新店等區計122條停車密集路段已建置完成，明天起將啟用。交通局表示，未來將持續檢討並擴大實施範圍。

交通局提醒，車輛停放在地磁智慧停車格，原已約定金融電信代扣繳的民眾，仍可透過金融電信直接扣繳停車費；只要透過手機掃描QR-Code即可查詢及使用行動支付繳納停車費外，也可直接選擇產生三段式條碼到超商繳費，或至四大超商多媒體機查繳停車費。

除了可幫助民眾快速找到停車位外，還能利用地磁動態偵測車輛停入及駛離時間計算停車費。圖／新北市交通局提供
除了可幫助民眾快速找到停車位外，還能利用地磁動態偵測車輛停入及駛離時間計算停車費。圖／新北市交通局提供

智慧停車格 車位

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