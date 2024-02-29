餐飲業女子手麻、無力 腕隧道症候群超音波導引注射有解

46歲林姓女子任職餐飲業，因備料、清洗盤子、擰抹布等動作大量使用手部，林近期發現手掌、指忽然發麻，還從一隻手蔓延至雙手，晚上睡覺有時還被麻醒，早上起床也會覺得雙手有腫脹感，甚至拿碗筷子手也無力感。林在診所接受止痛藥物治療後，症狀仍未有顯著改善，到新竹台大分院新竹醫院復健科就診，透過理學及神經傳導檢查，確診為腕隧道症候群，在接受超音波導引注射並配合物理治療，麻痛的症狀已有顯著改善。

復健部醫師董怡君說明，腕隧道症候群是由於正中神經在經過手腕處受到壓迫，造成手指及手掌麻痛，此外，大拇指也可能會感到無力，導致抓不穩東西，較容易發生的族群為女性、糖尿病患者、需要高重複、高強度用到手的工作者等。

董怡君說，針對腕隧道症候群的診斷，除了病史詢問和理學檢查，首重神經傳導檢查。在神經傳導檢查中，可助於醫師診斷是否為腕隧道症候群，或是頸椎神經壓迫所引起，並還能得知神經受影響的程度，有了確切的診斷再給予適當治療，才能有效改善症狀。

董怡君表示，治療腕隧道症候群除了使用口服消炎止痛的藥物，還可接受超音波導引注射，將藥劑（如類固醇、低濃度葡萄糖水、PRP高濃度血小板血漿）精準注射至正中神經的周圍，促進症狀緩解；此外，尚需配合復健治療，除了透過儀器治療減緩神經發炎，學習神經滑動運動等也有助恢復；另外，可於晚上配戴手架，減輕腕隧道中的壓力，使夜間麻痛狀況改善；最後，日常生活的習慣必須調整改善，以避免復發。

董怡君提醒，手麻的原因有很多，可能是頸椎神經受到壓迫、腕隧道症候群、肘隧道症候群等，藉由神經傳導檢查可正確診斷，並配合不同治療方式，才能有效緩解症狀，並改善生活品質。