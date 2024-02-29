北投焚化廠首創廢氣處理廢水 產生「碳酸鈣」還可營利
因應2050淨零排放目標，北市環保局日前實驗將北投焚化廠廢氣中的二氧化碳取代傳統酸劑，中和飛灰水洗過程產出的鹼性廢水，利用廢氣處理廢水，產生多元利用資源物「碳酸鈣」，可用來當染劑、造紙等功能，不過產量需等進一步實驗才能估算，焚化廠組長黃吉雄表示，會先評估現有空間及設備及找廠商、預算等問題，最快明年初上路。
環保局說，焚化廠煙道廢氣中含有6%至8%二氧化碳，飛灰水、洗廢水中含有氫氧根離子及鈣離子等離子物質，目前採用硫酸藥劑以中和鹼性廢水並產生硫酸鈣汙泥，硫酸鈣汙泥再委外處理。
局長吳盛忠表示，若能將煙道廢氣的二氧化碳混入飛灰水洗廢水中溶解吸收產生碳酸，碳酸因酸鹼中和及沉澱等作用，部分二氧化碳反應後會生成碳酸鈣，便可運用廢氣處理廢水取代酸劑使用及生成資源物，同時也兼具少量固碳效益，是資源化技術一大創新想法。
吳盛忠說，他特別委託研究機構設置一套小型試驗反應器，將水洗廢水及煙道廢氣引入反應器測試，原水洗廢水pH 12至13，經高速反應器反應15分鐘至18分鐘，在無額外加入酸劑下，廢水pH下降7至8接近中性，形成白色混濁水，脫水後沉澱物質，經分析為純度98.55%的碳酸鈣，確認廢氣取代酸劑處理廢水、生成資源產物的想法可行。
北投垃圾焚化廠表示，將評估現有空間及設備能力，進一步導入以廢氣處理廢水取代酸劑及生成資源物的相關技術運用，逐步實踐資源循環、廢棄物減量及減碳目標，打造永續共融的環保城市，目前垃圾焚化後飛灰水以用來高溫冶煉製程熱處理替代鹼劑、水泥生料摻配料及非結構性磚品再利用等。
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