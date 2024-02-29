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市場處尾牙傳性騷 蔣萬安：即刻調查

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北市市場處傳出有官員疑似性騷擾女性同仁，台北市長蔣萬安昨表示，性騷擾絕對零容忍，會即刻依照程序調查，去年相關機制修正，包括相關調查審查會3分之2為專家學者，避免「球員兼裁判」，並跟民間團體合作提出設置專線跟單一窗口，種種精進方法、依照機制，只要確定一定嚴懲。

市場處今年1月中在松山區一處宮廟前舉辦尾牙，市場處有官員與眾人勾肩搭背高歌「你是我的兄弟」，結束後卻傳酒後舉動讓女性同仁感到不適。

市場處表示，接獲性騷擾相關檢舉時，已經立即依性別平等工作法及北市府各機關（構）學校處理性騷擾案件注意事項相關規範組成性騷擾申訴委員會，目前本案已依規定組成性騷擾申訴委員會審議，並立案由該委員會外部專家學者成立調查小組，目前刻正調查中。

市場處表示，事件發生後，也立即關懷及聽取同仁訴求，且調整工作流程，並於公開場合向所屬同仁加強宣導，如同仁有受性騷擾或知悉相關情事，可向市場處反映，將主動依同仁需求給適當協助及採取改善措施。

另外，申訴不限以書面提出，也包括以言詞提出或透過其他各種管道表達，在各種管道接獲員工所提性騷擾申訴訊息後，在確實保護申訴人隱私前提下，積極協助申訴。

性騷擾

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