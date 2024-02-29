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北市查深坑大火通報 環局長請辭

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉李承穎／台北報導
台北市環保局長吳盛忠昨天因深坑大火請辭，表示懲處同仁做不到。本報資料照片
台北市環保局長吳盛忠昨天因深坑大火請辭，表示懲處同仁做不到。本報資料照片

本月20日新北深坑大火濃煙惡臭傳來北市，北市府逾16小時才透過LINE、臉書等平台提醒民眾注意，引發民怨。市長蔣萬安事後重話「該懲處就會懲處」，一周內提檢討報告。北市環保局長吳盛忠昨自請處分請辭，強調為自保懲處同仁，他做不下去。蔣萬安回應，調查結果還沒出爐怎會有調整或懲處呢？

北市環保局針對大火濃煙的戴奧辛檢測結果，低於日本環境戴奧辛空氣品質基準值十六分之一，也未檢出氟化氫，但燒出市府通報機制問題，國民黨議員李明賢前天爆出吳盛忠將下台。

吳盛忠昨指出，市府希望懲處局內公務員，同仁忙到半夜、事件沒傷亡、皆依規定檢測空氣及公布結果，只能自請處分，「身為局長，為了自保懲處同仁，這我做不下去」，階段性任務達成，對於職務不戀棧。

蔣萬安表示，若有任何人事調整，確定後會對外說明，深坑大火調查報告近日出爐後才會有調整和懲處，「現在還沒出來怎麼會有調整或懲處呢？」

市府高層指出，局處碰到問題，最大重點是面對問題的態度，日前大火的公安會報上，蔣萬安一改平常溫和風格，他鐵青著臉，不是對基層同仁感到不悅，而是局長「問Ａ答Ｂ」，責任都推出去。蔣認為，當有民怨產生，就要快速回應，碰到事情馬上撇清，違背市府小內閣團隊目標「寧可太雞婆、不要三不管」。

該名高層指出，吳盛忠有專業跟強項，也在第一年協助穩定局處業務，但更進一步是要創新和跟上議題，吳局長就偶爾顯得吃力，例如，淨零碳排政策，台北市要當領頭羊，但過去這一年多來，環保局身為主責局處理應要更多創新，卻是其他局處更有突破政策。

另名知情高層也說，行政院核定北市淨零碳排自治條例，是媒體先揭露，市府沒有接獲環保局相關報告，其實已經是一個警訊，跟深坑大火沒有照機制通報一樣，類似問題早已存在。

李明賢說，環保局並非個案，蔣萬安在3月休會期間將與議員座談交流，市府必須要鎖緊螺絲、府會密切交流，讓市政符合民意。

北市 蔣萬安

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